ULPGC y ULL piden al nuevo Gobierno que su financiación sea prioritaria

Para las universidades públicas canarias sellar el nuevo contrato programa que establece su financiación plurianual ligada a objetivos de productividad hasta 2030 con el Gobierno que gestan CC y PP es una prioridad. El documento, trabajado con la Consejería de Educación y Universidades que dirigía Manuela Armas, estaba prácticamente cerrado antes de las elecciones. Pero determinados «flecos» hicieron que no se pudiera firmar.

«Este contrato programa fue un trabajo algo tardío en la legislatura. Pero es un documento muy interesante, un marco para la financiación plurianual de las universidades públicas canarias, lo cual es bueno. Sé que se va a aprobar, tenemos una reunión la semana que viene porque la consejera quiere dejar un documento base. Pienso que puede ser un buen marco de referencia y, en cualquier caso, será para el período 2024-30 dándonos un horizonte de estabilidad», recuerda el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra. Aún así, añade, «es un documento de la Consejería de Educación que no ha pasado por la de Hacienda. Por eso hay que hacer todavía un esfuerzo para que este instrumento se adapte como es y se adopte como guía para el próximo presupuesto».

Para el rector de La Laguna (ULL), Francisco García , «con el nuevo Gobierno se trata de continuar un trabajo». El rector añadió que está «convencido» de que se va a llegar a un acuerdo. «Debemos cerrar un modelo de financiación estable y suficiente para universidades públicas que compatibilice financiación estructural con una vinculada a resultados para responder a los retos que tiene nuestra región en la educación superior. Básicamente el modelo inicial ha sido diseñado por un equipo técnico de mucha solvencia y habría que tomarlo como base y darle los últimos toques», asegura el rector de la Universidad de la Laguna (ULL), Francisco García.

Listo para los próximos presupuestos

El rector de la ULL considera que se debe incorporar la insularidad. «Uno de los elementos de la LOSU -la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario- es que las especificidades territoriales han de tenerse en cuenta en los modelos financiación de las universidades públicas y aquí es la insularidad. Siempre hemos echado en falta que no se incluya un renglón en el que se hable de la insularidad porque no es lo mismo un territorio continental que uno como Canarias. Ese renglón lo echamos en falta en este modelo de financiación y es entendible por todos. Cerrando estos flecos podríamos seguir trabajando y tenerlo listo para el presupuesto del próximo año».

Preguntado por si realmente cree que habría tiempo de que entrara en vigor la nueva financiación en 2024 el rector de la ULL se muestra «optimista». «Ese es el objetivo. Nuestra idea es que sería absolutamente fundamental que sea así. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. Hay un modelo bastante avanzado, solo faltan cuestiones técnicas, pero me da la sensación de que podemos llegar a un acuerdo. Estamos a tiempo de cerrarlo para incluirlo en los presupuestos antes de fin de año. Por tanto, soy optimista».

Serra también cree que se está «a tiempo» y recuerda que «tenemos un pacto por la ciencia y la LOSU establece un marco presupuestario en torno al PIB. En realidad los números son los que estamos barajando».

García explicó que tras las elecciones ambos rectores enviaron una carta a los líderes de CC y PP y una de las cuestiones que les planteaban era «cerrar el contrato programa». Al recordarle que fueron los dos últimos Gobierno de CC quienes primero eliminaron y después no retomaron el contrato programa, aunque en otra coyuntura económica, García señaló que, efectivamente, «uno de los efectos de la crisis fue la desarticulación de muchos elementos fue efecto de eso, no de una formación política u otra. Creo que CC apuesta claramente por el sistema universitario público, por la investigación y el cambio del modelo productivo de Canarias, no tengo ninguna duda. Estoy convencido y, además, es un mandato de la LOSU».

Serra también cree que el nuevo Gobierno apostará por la financiación plurianual y recordó que al final de la legislatura ya se hizo un documento «de mínimos» en base a «objetivos» que no se cumplió porque «no hubo tiempo».