La ULPGC y la ULL aplauden la fórmula del Gobierno para ligar su financiación a objetivos

La propuesta que ha hecho la Consejería de Educación sobre la financiación plurianual a las dos universidades públicas canarias está más cerca de aprobarse tras meses de negociación. Tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como La Laguna (ULL) aplauden que el borrador del nuevo contrato programa, que se extenderá hasta 2030, ligue su financiación a alcanzar objetivos de productividad. «El modelo está basado en indicadores y nos permitirá, aplicando datos objetivos, tener una financiación determinada», explica Manuel Plasencia, gerente de la ULL.

«Otro punto importante es que el marco de trabajo implica una colaboración positiva entre las universidades públicas canarias, en el sentido de que los posibles aumentos de financiación de una de las dos universidades -porque mejore determinados índices del análisis por objetivos- no conlleva detrimento de la financiación de la otra. Las mejoras que pudieran producirse se analizan independientemente en cada universidad, sin establecer a priori un techo financiero previo anual», destaca por su parte el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno. Plasencia coincide en que es positivo que el nuevo modelo no cree competencia entre ambas instituciones. «Si incrementamos la financiación de la ULL porque cumplimos los objetivos no se le quita dinero a la ULPGC. Podemos mejorar en lo que cada una hace bien. Está basado en un modelo matemático, es más técnico» y permitirá, abunda, «que las universidades puedan planificar».

Indicadores medibles

Cabe recordar que el último contrato programa plurianual expiró hace casi una década y, desde entonces, la financiación pública se renueva cada año.

El desempeño docente, que incluye el número de estudiantes, la oferta formativa, reducir la tasa de abandono, la actividad y resultados de la I+D+i o la producción científica de las universidades públicas canarias serán las líneas que marcarán los objetivos que tendrán que cumplir ambas instituciones y por los que se les va a otorgar mayor o menor financiación.

«Son una serie de indicadores que miden la productividad docente, investigadora, en materia de trasferencia... y, a partir de ahí, a través de fórmulas y en función de los datos de cada universidad se obtiene la financiación», explica Plasencia. De momento el contrato programa es un borrador, pero cuando tengan el definitivo, explicó el gerente de la ULL, las universidades aplicarán políticas «para mejorar esos resultados» y lograr mayor financiación. «Si uno de los criterios es el de las publicaciones en revistas de alto impacto lógicamente incentivaremos al profesorado para que publique», dijo.

Previsión por imprevistos

A juicio de Moreno, aún es necesario «discutir los detalles técnicos con el objetivo de repasar en qué medida los indicadores clásicos (evolución del número de estudiantes; grado de experimentalidad de las titulaciones; índices de productividad investigadora; evolución de las plantillas del PDI y del PAS; gastos estructurales consolidados, etcétera, pudieran incluir una cláusula de 'backstop' en el sentido de evitar que la financiación pueda ser regresiva en un futuro a medio plazo». El gerente de la ULPGC se refiere a, por ejemplo, «volver a pasar por crisis como la de la pandemia o un aumento imprevisible de la inflación como ha pasado «por la guerra de invasión de Rusia a Ucrania» pues son «situaciones que pueden afectar negativamente a la evolución creciente de los índices. Dicho de otro modo, garantizar que el marco de financiación sea incrementalista». Precisamente para «limar esos detalles» ambas universidades y Educación mantendrán este 23 de marzo una «reunión técnica».

Del 0,54% del PIB al 0,67%

También es importante cuánto dedicará Canarias al sistema de enseñanza superior. «Es positivo tener una imagen comparativa del esfuerzo inversor, con un acercamiento paulatino al hecho de dedicar un 1% del PIB regional al esfuerzo de la educación superior, investigación científica y transferencia de conocimiento. Es verdad que el compromiso inicial de la Losu en ese sentido ha caído de la versión final de la ley, pero su espíritu pervive en los documentos del Gobierno canario, que están aún en fase de borrador», dice Moreno. De momento Educación apunta al 0,67% PIB que irá aumentando hasta el 1%. «Pasar del 0,54 es importante», dice Plasencia recordando la financiación actual.