El déficit en el máster del profesorado sigue: ULPGC y ULL no aumentan las plazas

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la de La Laguna (ULL) mantendrán para el próximo curso el mismo número de plazas que este año en el máster de Formación del Profesorado, un título habilitante sin el cual no se puede ejercer la docencia en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. La ULPGC ofertará 300 plazas, 30 de ellas dedicadas a la especialidad de música. Mientras que la ULL abrirá 310 para un total de 13 especialidades. En total 610 que, previsiblemente, como cada curso, no darán respuesta a la demanda de este título.

Así, si hace dos cursos se matricularon más de 2.500 estudiantes de los cuales el 77,6% no obtuvo plaza. En el actual, se prematricularon en este máster 1.840 estudiantes en la ULPGC y 1.187 en la ULL para las mismas matrículas: 610. Solo el 20,15% del alumnado demandante logró plaza, esto es, 2.417 se quedaron fuera.

Entre ocho y diez veces más caro en las privadas

El problema es tan recurrente que desde la Consejería de Educación se instó a las universidades a dar respuesta al alumnado. En concreto fue la consejera, Manuela Armas, la que lamentó que el alumnado canario, al no encontrar plaza en las universidades públicas debía acudir a las universidades privadas donde el mismo título habilitante cuesta entre ocho y diez veces más, pues frente a los algo más de 700 euros que cuesta la matrícula en las universidades públicas el máster de Formación del Profesorado oscila entre los 5.000 y los 7.000 euros en las privadas.

Según el director de Universidades del Gobierno canario, Manuel Ramírez, son los dos centros públicos canarios «los que determinan su oferta», aunque recuerda que en el nuevo modelo de financiación, el contrato programa plurianual que aún no se ha firmado, «permitirá ampliar las plazas en los másteres habilitantes al ampliar la financiación de las universidades, basada en una mejora en las aportaciones dinerarias del coste del estudiante matriculado a tiempo completo».

Plazas por especialidades

Precisamente el coste que supone un aumento de las plazas en términos de docentes, y la falta de espacio, son dos de las principales razones que dan las universidades públicas canaria para no aumentar las plazas de este máster habilitante.

El vicerrector de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones de la ULPGC, Luis Hernández Calvento, explica que en realidad cuentan con 30 plazas más acreditadas ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), pero no se ofertan porque son de la especialidad de francés «y no tiene demanda».

La especialidad de música, que también cuenta con 30 plazas, tampoco se abre todo los años sino cada dos o tres, porque hay que contar con profesorado especializado. Sin embargo, sí se hizo este curso y para el próximo se repetirá porque ya cuentan con 15 inscritos. «El problema es que las especialidades son cerradas de tal manera que no hay trasvase de plazas de unas especialidades a otras. Tenemos 30 plazas acreditadas en cada especialidad según el verifica. Si no se cubre la treintena las perdemos, no puede matricularse alumnado de otra especialidad».

Pero este sistema no está dando respuesta al alumnado de las islas. Por eso, explica el vicerrector, han estado analizando cómo modificarlo.

«Tenemos intención de modificar este máster con el fin de ofertar más plazas, ajustar la oferta y que esté asociada a las plazas que la Consejería de Educación vaya a ofertar al siguiente año. Por ejemplo, si va a abrir plazas de Matemáticas y de Geografía e Historia que no se asignaran 30 plazas por especialidad sino que quedara en manos de la ULPGC la modulación de esa oferta».

Un cambio paralizado por las elecciones en la ULL

Otro de los problemas con los que se encuentra la ULPGC para afrontar los cambios en el máster de Formación del Profesorado es que este título habilitante se imparte junto a la ULL. Por eso, explicó el vicerrector de Grados, Luis Hernández Calvento, no se ha avanzado en los posibles cambios ya que la ULL estaba este año en proceso electoral. De hecho, acaba de entrar el nuevo equipo rectoral. En todo caso, añade, la modificación debe pasar por la Aneca, con lo que tampoco será inmediata.