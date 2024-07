La ULPGC estrena cuatro títulos propios y dos programas para mayores de 55 años

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El próximo curso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria amplía su oferta de títulos propios con cuatro nuevas titulaciones que se pondrán en marcha en el primer semestre y dos nuevos Programas Formativos Especiales para mayores de 55 años, que abarcan conocimientos que van de las ciencias gastronómicas a la gestión cultural o la enseñanza de inglés.

Los títulos propios son enseñanzas ofertadas y certificadas por la ULPGC con el fin de atender a necesidades formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones universitarias que, además, se pueden poner en marcha con mayor agilidad que los títulos oficiales.

«De esta manera, la ULPGC, al igual que el resto de universidades españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando estudios que cuentan con la garantía de la institución universitaria», destaca el centro académico en un comunicado.

En el primer semestre del próximo curso académico se suma a la oferta cuatro nuevos títulos, cuyo plazo de inscripción ya está abierto en la web de la ULPGC.

Uno de ellos es el de Titulado Universitario Superior en Ciencias Gastronómicas. Consta de 180 créditos ECTS y se impartirá a lo largo de dos años, a partir del mes de octubre de 2024.

Este programa académico está diseñado para formar profesionales en Ciencias Gastronómicas que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para comprender el fenómeno gastronómico.

También se empieza a impartir a partir de noviembre de 2024 y por un periodo de un año la Maestría Universitaria Arts MBA en Gestión Cultural, Artística y Creativa. El programa promueve la adquisición de competencias relacionadas con el dominio de las habilidades directivas y las técnicas de management para la gestión eficiente de entidades y proyectos en el ámbito de la cultura, las artes y las industrias creativas.

El tercer título a estrenar es el de Experto Universitario en Postgraduate Diploma in English as a Medium of Instruction (EMI & ESP), Multimodal Communication and Technologies, que se impartirá online y en sesiones síncronas. Su programa persigue mejorar las metodologías de enseñanza del inglés dentro del marco pedagógico English as a Medium of Instruction (EMI).

El otro título propio nuevo es el de Experto Universitario en Dirección Técnica de la Actividad Física y el Deporte, de una duración de 6 meses lectivos, a partir octubre de 2024.

Se enfoca a dotar al alumnado de competencias relacionadas con la dirección técnica y puestos de responsabilidad en el sector de la educación física, la actividad física y el deporte. Se dirige preferentemente a titulados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Además, la ULPGC también amplía su oferta en uno de los programas con mayor aceptación de la universidad, el dirigido a personas mayores de 55 años, que comenzarán a impartirse a partir del próximo mes de octubre y que constarán de dos cursos académicos.

Una de las dos nuevas ofertas para mayores es el Diploma en Estudios Asiáticos, que pretende ofrecer al alumnado los conocimientos suficientes para localizar las efemérides e hitos más importantes de la historia de los países que conforman el continente asiático. Se abordará desde varios ámbitos académicos: histórico y geopolítico; lengua y la literatura;cultura y arte; o ciencias de la salud y alimentación.

También se estrena el Diploma de Estudios Gastronómicos Canarios, que busca conocer mejor Canarias a través de sus productos y sus productores, así como visibilizar la contribución de ellos a la gastronomía, economía y cultura de Canarias.

Estos dos nuevos Programas Formativos se suman a los seis que ya están ofertándose desde hace 25 años en la institución, acogiendo a más de 1.200 estudiantes anualmente: Peritia et Doctrina; Diploma de Estudios Canarios; Diploma de Estudios Europeos; Diploma de Estudios Africanos; Diploma de Estudios Latinoamericanos y el Diploma Científico y Tecnológico.