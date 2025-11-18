«No hay solución posible» para el vencimiento de los contratos de auxiliares y educadoras en el primer ciclo de Infantil de Canarias Educación señala que la UE estableció la fecha de fin y que la prórroga implica «saltarse la ley» | El STEC lamenta que «nadie haya caído» en los niños

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 06:15

191 educadores y 186 auxiliares que trabajan en aulas del primer ciclo de Educación Infantil en colegios públicos de Canarias verán finalizar sus contratos el próximo 31 de diciembre. La Consejería de Educación sostiene que «no hay solución posible» para revertirlo. Mientras las familias, distintos centros y el sindicato docente STEC piden que se mantenga a estos profesionales, al menos, hasta final de curso, desde el área insisten en que «no se pueden saltar la ley». «Nosotros no ponemos las fechas; ya vienen establecidas. Son condiciones que fija la Unión Europea, al igual que el número de plazas o aulas», exponen.

Este personal fue contratado con fondos europeos para fomentar la escolarización temprana, a través de un programa estatal impulsado hace ya tres años. La normativa establece que en esta etapa educativa deben trabajar de forma conjunta tres figuras profesionales: maestro o maestra, auxiliar y educador o educadora.

Familias y centros denuncian que la medida supone un «retroceso» para los propios colegios, sus dinámicas y el desarrollo del alumnado. Sin embargo, desde Educación enfatizan que no se trata de una situación novedosa o insólita: «Cuando se jubila un maestro a mitad de curso, se sustituye y ya está».

La consejería deberá cubrir las vacantes resultantes mediante sus listas propias. Su previsión es que «muchos» de estos auxiliares y educadores «continúen donde han estado trabajando hasta ahora» tras las vacaciones de Navidad, ya que la «experiencia» adquirida les otorgará mayor puntuación y mejores posiciones.

Isabel Fuentes, representante del sindicato STEC, lamenta que la consejería haya hecho «caso omiso», pues «lo ideal sería que se prorrogaran esos contratos hasta el 30 de junio, cuando finalice el curso, y se vuelvan a contratar el 1 de septiembre».

La organización sindical coincide con las familias y alerta de que «nadie ha caído en el daño que se puede ocasionar a los niños», quienes ya han pasado por un proceso de adaptación y mantienen una relación de afecto y apego con los profesionales afectados. «Han ido a solventar la necesidad, a sacar el servicio y, en el último lugar de todo, están los niños», apunta.

Desde la consejería insisten en que los «niños no van a estar desatendidos», ya que «el servicio se va a seguir manteniendo» y conservarán a su maestro o maestra, quien «marca la línea pedagógica». «La persona que entre será igualmente una profesional y el cambio no va a suponer un agravio», agregan.

Por último, el departamento subraya que esta situación no se debe a una falta de previsión del área, sino a una condición de los fondos europeos que «no los establece la consejería».