Solo cuatro de los 16 municipios grancanarios que iban a contar con aula de 0 a 3 tiene plazas

La capital, Arucas, Telde, Guía y Santa Brígida, donde no se había proyectado clase infantil, son las únicas alternativas en Gran Canaria mientras El Hierro carece de oferta

Solo cuatro de los 16 municipios en los que la Consejería de Educación había proyectado abrir este curso las nuevas aulas de educación infantil de 0 a 3 años en Gran Canaria cuentan con oferta para atender al alumnado sin aula. Ayer se abrió el plazo, que estará abierto hasta este jueves, para que las familias que habían matriculado a los niños y niñas en los centros públicos que finalmente no han terminado las obras de adaptación se reubiquen. Para ello Educación acordó con la red de escuelas infantiles y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), por las escuelas municipales, buscar las plazas vacantes. Sin embargo, en el listado que publicó este martes en la web en Gran Canaria solo hay oferta de plazas disponibles en cinco municipios, ya que a la capital grancanaria, Arucas, Telde y Santa María de Guía se ha añadido Santa Brígida, municipio que no entraba en las nuevas aulas públicas.