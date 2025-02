En FP «no hay sintonía»: los sindicatos piden «más medios y anular los recortes»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de febrero 2025, 12:58 Comenta Compartir

La implementación de la Formación Profesional (FP) Dual en Canarias ha supuesto «un recorte del profesorado y de medios», y lejos de haber «sintonía» entre la Viceconsejería y los sindicatos docentes, el «conflicto» continúa. «No ha entrado en vías de solución. Las organizaciones sindicales seguimos reclamando una mejora, dotar de más medio y anular los recortes que se han aplicado», afirmó este martes Javier Morales, en representación del STEC, en una convocatoria conjunta con el resto de centrales ante el centro de San Cristóbal.

Los sindicatos contestaban así a una entrevista que el viceconsejero de Formación Profesional, Formación Profesional y Cualificaciones, Francisco Rodríguez Machado, concedió a CANARIAS7 y en la que en respuesta a la pregunta de si creía que iba a solucionar el conflicto este curso dijo que creía que sí. «Estamos en sintonía y hemos podido explicar bastante bien todos los cambios que requería el sistema y estamos reconduciendo los fallos que se han producido. Creo que tanto por parte de los sindicatos como por parte de la propia administración, hay esperanza».

Morales afirmó que «la implementación de una nueva ley no significa precarizar la FP», que es lo que en opinión de las centrales sindicales ha ocurrido. «La sintonía la habrá cuando en la mesa de negociación se consiga alcanzar algún tipo de acuerdo. Mientras tanto no hay ninguna sintonía. Seguimos negociando predispuestos a llegar a acuerdos, pero la sintonía en una entelequia que no es cierta», abundó.

De lo que se trata, abundó Morales, «es de que los recortes se reviertan. Si el profesorado tenía de media de cuatro horas lectivas para buscar empresas ahora el profesorado tiene que tener esas cuatro horas lectivas. Y hay otros temas paralelos como la bajada de ratios, la recuperación de las horas de jefatura de departamento o la inversión en FP. Estamos lejos de las medidas que nosotros estamos buscando».

La Viceconsejería y los sindicatos docentes están llamados a encontrarse de nuevo en una mesa técnica este mes de febrero. «Tendremos que poner todo lo que estamos hablando sobre la mesa e ir despacio, avanzar poco a poco, pero siempre en línea ascendente y progresiva para revertir los recortes», afirmó Morales.

Para los sindicatos, dijo el representante del STEC, en el curso pasado «el profesorado de FP tenía unas condiciones de trabajo aceptables, tampoco eran una maravilla, porque siempre hay falta de medios. Pero ahora no podemos permitir que se incremente. El alumnado se merece un respeto y que la FP pública esté al nivel adecuado. Que el alumnado se forme correctamente, que puedan encontrar empleo y su trabajo sea de calidad. Eso no se puede hacer recortando medios y saturando al profesorado de horas. Tienen que haber condiciones de trabajo dignas. No significa hacer una FP 'low cost'».

Morales reconoció que desde que comenzó el conflicto se han «conseguido avances, y son positivos en relación a lo que había a principios de curso, pero no a lo que teníamos en cursos anteriores y aspiramos a que esas condiciones se mantengan».