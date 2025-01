Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La implantación este curso de la Formación Profesional Dual ha generado conflictividad entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes, que incluso organizaron una huelga general en diciembre. El viceconsejero del área dice que están limando las diferencias, y confía en poder solucionar las discrepancias cuanto antes.

-¿Habrá solución este año?

-Yo creo que vamos a poder reconducir el conflicto. Estamos en sintonía y hemos podido explicar bastante bien todos los cambios que requería el sistema y estamos reconduciendo los fallos que se han producido. Creo que tanto por parte de los sindicatos como por parte de la propia administración, hay esperanza.

-Los sindicatos achacan el problema en Canarias a la falta de dinero y de docentes.

-Ni todo es blanco ni todo es negro. Este tránsito hacia la nueva FP Dual no está siendo fácil en ninguna comunidad autónoma. No creo que sea una falta de recursos exclusivamente, aunque siempre vienen bien. Ha sido la velocidad a la que hemos tenido que implantar el cambio. Veníamos de un modelo muy estable a durante más de 30 años. Cuando llegamos a la viceconsejería teníamos un espacio muy corto de tiempo para hacer cambios muy, muy importantes. Y se hicieron sabiendo cuáles eran las demandas históricas, sindicales del profesorado: eliminar la ponderación de los ciclos formativos y dotar a los centros de una aplicación informática para gestionar las prácticas en empresas. Esas dos actuaciones las enfocamos desde el minuto uno. Pero es un sistema grande, con más de 160 centros educativos en Canarias y una plantilla de profesores que ronda los 4.000 docentes. En esa implantación sí que se han producido desajustes que asumimos porque no fuimos lo suficientemente ágiles para explicar con el detalle lo que era necesario a los distintos actores. Hubo disfunciones y ahora vienen los ajustes. Lo estamos corrigiendo de cara al próximo curso y también con medidas de carácter quirúrgico para quienes se han visto perjudicadas en este año de transición y vamos a compensar cuando el alumnado esté en prácticas.

-Es lo que piden los sindicatos.

-Es una de las cosas a las que nos comprometimos en la última reunión. En la antigua FP los sindicatos dicen que habían cuatro horas para hacer esa búsqueda de empresas, pero olvidan siempre que eso estaba ponderado. Es decir, al docente, desde el inicio del curso se le reconocían unas horas para sus clases que no eran realmente las que daba durante los trimestres. Un docente antes tenía, por ejemplo, 17 horas de clase y cuatro para la búsqueda de empresas. Con el nuevo modelo, va a tener 16 horas de clase y tres para la búsqueda de empresa. Es decir, las condiciones desde el inicio de curso van a ser mejores en el nuevo modelo. Es más, en el primer trimestre tendrá 16 horas de clase y tres para buscar las empresas y en el segundo y tercer trimestre tendrá 11 de clase y seis para el seguimiento. Luego, las condiciones laborales de los docentes mejorarán, sin duda. Pero insisto, es verdad que no se entendió correctamente el cambio de modelo y nos encontramos a caballo entre uno y otro y no es lo mismo tener tres horas para buscar empresas en bloque que tenerlas sueltas o en medio del horario. Eso es lo que le planteamos a los sindicatos. Lo vamos a corregir en la norma para dejar claro que tienen que ser un bloque.

-¿Cómo ha afectado que convivan la FCT y la Dual?

-Los cambios en un solo curso cuestan y más entender el porqué. Nosotros planteamos que los docentes deben dar clase en primero y en segundo, porque la tendencia es a que solo se da en un curso. Y es para mejorar el sistema. El alumnado pasa solo dos años formándose y es muy importante para la inserción laboral conocer sus aptitudes para darle una mejor orientación. Por eso planteamos una serie de cambios, pero debimos hacer ese esfuerzo de comunicación.

-También hay una queja por la nueva aplicación para la gestión de las prácticas.

-Evidentemente lleva un proceso de aprendizaje. En diciembre abrimos el aplicativo para los centros que empezaban la dual en enero y se les está dando una atención personalizada para seguir todas las incidencias. Y la semana pasada se hizo una reunión con los centros que empiezan en febrero y a petición de los propios docentes, mantenemos este año los dos aplicativos funcionando porque los profesores que estaban acostumbrados a la FCT han preferido seguir con él y lo hemos aceptado.

-La FP se ha quitado el sanbenito y usted ha dicho en varias ocasiones que para Canarias es vital.

-Nos ha costado 30 años quitarnos ese sanbenito. Hay un 100% de ocupación en determinadas familias profesionales. Pero hay otras donde la demanda laboral es mucho más alta que el número de alumnos que podemos dar. Por eso es importante adaptarnos a las necesidades del mercado. Tiene que haber un equilibrio entre la necesidad del mercado y las apetencias de formación. Para nosotros este año es el año de la orientación, para explicar dónde están las oportunidades de empleo. No solo en qué consisten los ciclos, sino qué oportunidades de inserción laboral me brinda cada uno.

-Eso también genera conflicto: grupos que se abren o se cierran...

-Eso pasa por la falta de confianza. No podemos obviar un detalle, y es que el Partido Popular, por primera vez, gestiona la Consejería Educación. Puedo entender que ante los cambios lo primero que se piensa es que se quiere recortar, pero los datos son clarísimos: Hemos crecido un 14% en número de grupos respecto al curso anterior y ahora mismo hay cerca de 51.000 alumnos en FP en Canarias y casi el 90% son de la enseñanza pública, solo el 10% de la privada. Somos la comunidad con el índice más bajo de FP privada y el crecimiento de la pública es del 14% frente al 4% de la privada, luego, esos temores iniciales de que estábamos recortando no se corresponden con la realidad.

-Hablemos del abandono, en FP Canarias está a la cabeza

-Una parte es por nuestro territorio insular y a la forma en la que se planificaba la FP. Por eso, el objetivo de esta Consejería es acercar la formación a los lugares de residencia. En Canarias el transporte público en islas no capitalinas no es el adecuado y la idiosincrasia isleña 20 kilómetros son una distancia insufrible. La FP tiene un objetivo clarísimo y es que las personas empiecen a trabajar cuanto antes. Ya hemos iniciado el proceso de admisión con los centros en tres grandes fases. Una donde explicamos qué necesita el sector de la isla donde está el centro planteando qué queremos ofertar. Otra en la que los centros responderán si tienen espacio y quieren ampliar ciclos. Y la tercera analizar todos los datos para la oferta inicial.

-Volviendo al abandono, también se da en la Superior, quizás por no compatibilizar con el trabajo

-A FP se pueden incorporar a cualquier edad. De hecho, la media de edad en los ciclos ronda los 30 años pese a que teóricamente debían ser alumnos de 18 años. Pero es que hay muchas personas que buscan la recualificación. Después mucha gente piensa que ir a clase es una obligación, pero no es una obligación, es un derecho. La enseñanza de FP se tiene que adaptar a la a las responsabilidades profesionales y personales del alumnado. Eso no te lo dicen otras enseñanzas. Tenemos el tema de la cualificación, la convalidaciones... Se abre un abanico de posibilidades inmenso. Es saber aprovechar bien la nueva ley. Y en eso estamos.