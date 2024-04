Los sindicatos docentes creen «exigua» e «insuficiente» la bajada de ratios

«Exigua» e «Insuficiente» son los dos términos que han utilizado los sindicatos docentes para calificar la bajada de ratios que les ha planteado el consejero de Educación, Poli Suárez. La idea es reducir alumnado en Infantil de tres años y en primero de la ESO, pero las centrales sindicales exigen un «plan» en el que se recoja una «bajada progresiva» en todo el sistema.

«La propuesta de Educación es positiva, pero insuficiente», dice el presidente de ANPE, Pedro Crespo. «Pedimos un plan plurianual y que se implique no solo el Gobierno sino todos los grupos, una apuesta decidida por la calidad educativa», añade. «Un compromiso a tres o cuatro años en el que progresivamente se disminuya el alumnado por aula», dice Crespo. «Bajar en primero de la ESO de 27 a 25 estudiantes está bien, pero hay que avanzar un poco más», abunda el presidente de ANPE que recuerda que precisamente porque esta medida «sí cuesta dinero» el Gobierno debe buscar también el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

LA PROPUESTA Dos menos En Educación Infantil (3 años) la ratio máxima se reduciría de 20 a 18.

Secundaria Para primero de la ESO la ratio máxima también se reduce en dos, de 27 a 25.

50 menos La ratio para Audición y Lenguaje baja de 300 a 250 alumnos y los colegios e institutos con más de 1.000 alumnos tendrá dos orientadores a jornada completa.

Para el STEC, señala Gerardo Rodríguez, uno de sus portavoces, la propuesta de Educación es claramente «insuficiente». «Esta reducción de ratios no alcanza a las etapas donde realmente son más altas, en secundaria y Bachillerato y algunos cursos de Primaria. La reducción que plantea Educación se centra en la educación Infantil, pero la bajada de alumnado ya casi viene dada por la bajada de la natalidad. No tiene que aportar grandes esfuerzos. Donde hay que reducir ratios es en la ESO y en Bachillerato que están en sus niveles más altos. Ahí no hay medidas y las bajan donde ya se reducen por el descenso de la natalidad», lamenta.

«Han propuesto bajar las ratios donde ya se reducen por el descenso de la natalidad», denuncian desde el STEC

El STEC demanda a la Consejería de Educación que haga «un esfuerzo» para poder bajar las ratios «donde hace falta» y también considera «insuficiente la ampliación de plantilla en 250 profesores» que anunció Poli Suárez en la reunión.

«Tenemos un déficit de profesorado en comparación con otras comunidades con semejante número de alumnado que nosotros, como País Vasco, Castilla La Mancha y Castilla León, de entre 3.000 y 4.000 docentes menos. Así que esa ampliación nos parece insuficiente».

Alcanzar el 5% del PIB en Educación

El STEC le ha dicho al consejero, añade Gerardo Rodríguez, «que tiene que luchar porque el presupuesto de Educación llegue al 5% como marca la ley». El consejero les ha dicho, reconoce Rodríguez, «que está complicado, pero que lo intentará» . Desde el STEC «le exigimos a los responsables políticos que cumplan. Destinar el 5% del PIB a Educación tenía que haber estado ya en 2022 y estamos en 2024».

En similar línea se manifiesta la federación de Enseñanza de CCOO Canarias. En una nota de prensa reclaman «un aumento significativo en la plantilla docente, pues creemos firmemente que más profesorado mejora la calidad educativa». Por lo que el propuesto por Educación, de 250 docentes, les parece insuficiente. También exigen «que parte de los 348 millones de euros provenientes de fondos estatales no se utilicen únicamente para el pago de deuda, sino que se invierta significativamente en educación, asegurando que el presupuesto educativo alcance al menos el 5% del PIB». Además, la bajada de ratios propuesta por Educación para el próximo curso les parece «exigua», aunque ponen en valor que está «abierta a negociación» según les dijo en la reunión el consejero Poli Suárez.

Para ANPE no resulta adecuado valorar su 250 docentes más es suficiente. «Estamos pidiendo una medida de calidad» que es la bajada de ratios, insiste Pedro Crespo. «Hay medidas que cuestan dinero, como la bajada de ratios», insiste Crespo, «pero también planteamos otras que no, como simplificar la burocracia».