Visita de Poli Suárez y Narvay Quintero a la Villa de Moya. C7

El sector primario busca su hueco en las aulas canarias: Educación y Agricultura estudian vías de colaboración

El consejero de Educación, Poli Suárez, destacó «la importancia de que nuestros estudiantes conozcan y valoren el entorno que les rodea, porque esa es la única manera de poder protegerlo de cara al futuro»

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:34

La Consejería de Educación y la de Agricultura del Gobierno de Canarias estudian posibles vías de colaboración para acercar el sector primario a las aulas y visibilizar el papel de la mujer en el entorno rural. Los responsables estos departamentos, Poli Suárez y Narvay Quintero, respectivamente, visitaron este viernes la Villa de Moya, en Gran Canaria, con esta perspectiva.

Suárez y Quintero, acompañados por el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, recorrieron las queserías de los Altos de Moya y Madre Vieja, en Fontanales, así como de Los Castañeros, en El Tablero. Allí conocieron varias experiencias vinculadas al producto local y a la economía rural, que puedan servir de referencia para futuras acciones educativas.

Al respecto, Poli Suárez destacó «la importancia de que nuestros estudiantes conozcan y valoren el entorno que les rodea, porque esa es la única manera de poder protegerlo de cara al futuro».

«Mostrar a los jóvenes el origen de los alimentos y el trabajo de quienes los producen, en especial el de las mujeres, es clave para mantener vivo nuestro medio rural y garantizar la soberanía alimentaria de las islas», agregó.

Por su parte, Narvay Quintero reparó en que acercar el sector primario a los jóvenes «es una inversión directa en el futuro de Canarias, ya que no se puede defender lo que no se conoce y, en este sentido, es necesario que los estudiantes entiendan el valor del trabajo que se desarrolla en el campo del archipiélago».

También destacó la importancia de la formación agraria para asegurar la profesionalización, la innovación y el relevo generacional en el sector y se refirió a la amplia oferta formativa y la gran proyección laboral de las tres las Escuelas de Capacitación Agraria y de los dos Institutos Marítimo-Pesqueros de Canarias, adscritos a la Consejería y referentes en sus respectivas familias profesionales.

La nueva vía potencial de colaboración se uniría a otras en las que ya trabajan ambas áreas, con el objetivo de promover el producto local y los hábitos saludables en las aulas, como es el proyecto Ecocomedores.

Este programa ha alcanzado los 190 comedores en todo el archipiélago —186 de ellos en centros educativos— este curso, ofreciendo diariamente una alimentación saludable a 36.000 comensales, elaborada con productos ecológicos locales, bajo la coordinación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Del mismo modo, Educación y Agricultura participan de forma conjunta en la iniciativa 'El gofio, desayuno olímpico'. En colaboración con la empresa pública GMR Canarias, promueve desayunos equilibrados entre los escolares basados en el gofio y otros productos de kilómetro cero, impulsando hábitos de vida saludable vinculados a la educación y al deporte entre los más jóvenes. 

