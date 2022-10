Rebajar a 13 los departamentos de la ULPGC: una «disminución excesivamente brusca»

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y el presidente del Consejo Social de la institución, Ángel Tristán, se reunieron ayer para hablar sobre l a propuesta del Consejo de reducir de 36 a 13 el número de departamentos universitarios para ahorrar 500.000 euros al año. «De entrada es una disminución excesivamente brusca y pronunciada que no solucionaría el problema», dijo Serra antes de la cita.

La idea que lanzó el Consejo Social es un proyecto que ya trasladó a la universidad bajo el mandato de los dos rectores anteriores, José Regidor y Rafael Robaina, y a la que ambos se resistieron. Serra explicó que tuvieron notificación de la propuesta el mismo día de la reunión del Consejo Social, la pasada semana, y que no la ha estudiado «con detenimiento». Y recordó que la Universidad de La Laguna ((ULL) pasó de más de 60 a «unos 40», lo que la sitúa al mismo nivel que la ULPGC. En cualquier caso, añadió Serra, «es un decisión que corresponde equipo de gobierno tras escuchar a la comunidad universitaria».

Serra recordó que él mismo fue director de departamento durante 14 años y sabe lo que es «el trabajo que representa. Sé que en determinados periodos del año el trabajo es muy importante». Con todo, continuó, «habrá que plantear esta misma propuesta e invitar al Consejo Social a que exponga su proyecto a la comunidad universitaria y si hubiera alguna respuesta favorable» se tendría en cuenta. «Es posible que algunos departamentos acojan la medida y se podría plantear, pero de entrada me parece una disminución excesivamente brusca y pronunciada que no solucionaría el problema. El trabajo lo siguen teniendo los departamentos. Tendrían más trabajo con los mismos profesores y las mismas asignaturas con la dificultad de poner de acuerdo para la gobernanza a más personas», abundó. Serra explicó que en las universidades existen facultades, que «responden a la gestión de los títulos» y los departamentos «que gestionan la planificación docente, coordinan la enseñanzas de distintos conocimientos y también pueden realizar apoyo a las actividades investigadoras y de doctorado cuando no existen institutos de investigación».

La ULPGC «ha apostado por institutos de investigación y buena parte se desarrolla allí. La mayoría de la productividad y financiación a través de los institutos que es la fórmula desarrollada en otras universidades». En este sentido, Serra reconoció que hay departamentos a los que se les ha «vaciado» de esa gestión de investigación, pero «en la universidad es difícil crear cosas nuevas y cambiar las existentes», añadió.

Tras la reunión Serra insistió en que el Consejo plantea la propuesta para reducir los costes, y que por parte de la universidad queda «analizar en detalle» lo que podría suponer la reducción de departamentos y si sería viable.