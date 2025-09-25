El PSOE reclama al Gobierno medidas urgentes para ampliar las plazas en residencias universitarias La consejera de Universidades ha respondido que la gestión es de los centros educativos, no de la consejería

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

La diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias Alicia Pérez Hernández ha reclamado este jueves a la consejera de Universidades, Migdalia Machín, un plan urgente para ampliar las plazas en las residencias universitarias, dadas las dificultades de alojamiento de los estudiantes, así como ayudas específicas para vivienda y manutención.

«Las residencias no las gestionamos desde la Consejería, dependen de las universidades», ha respondido la consejera en comisión parlamentaria, en donde se ha comprometido a tratar con los equipos directivos de los centros académicos fórmulas que permitan construir nuevas residencias o colegios mayores.

En su intervención, Alicia Pérez reclamó ayudas en particular para los estudiantes de las islas no capitalinas, que tienen barreras añadidas para acceder a la universidad, sobre todo por los graves problemas de vivienda, la falta de plazas en residencias universitarias, las dificultades económicas de muchas familias y los retrasos en la gestión de las becas autonómicas.

La representante del PSOE expresó su preocupación por la insuficiencia de las medidas que su juicio implementa el Gobierno de Canarias para estos estudiantes, a pesar de que la tasa de acceso a la universidad en las islas no capitalinas es de entre 10 y 15 puntos inferior a Tenerife y Gran Canaria debido a las barreras económicas y sociales. El problema afecta también a los estudiantes de zonas alejadas en islas capitalinas, para quienes es inviable desplazarse diariamente a los centros académicos, explicó.

«En Canarias hay más de 30.000 estudiantes que deben trasladarse a Tenerife o Gran Canaria, pero el Gobierno solo dispone de 1.200 plazas en residencias universitarias públicas«, señaló. También denunció que las becas autonómicas »llegan tarde« porque se ingresan en primavera, lo que lleva a las familias a endeudarse.

Además de un plan urgente para ampliar plazas en residencias universitarias y ayudas específicas para vivienda y manutención para alumnado de islas no capitalinas, la diputada exigió que se agilice la gestión de las becas autonómicas y se resuelvan al inicio de curso.

La consejera de Universidades explicó que las residencias y colegios mayores los gestionan directamente las universidades o sus fundaciones, por lo que no dependen de su Consejería, aunque ya ha hablado con los rectores para «intentar ampliar plazas o buscar otros modelos que permitan construir nuevas residencias o colegios mayores».

En cuanto a las ayudas, Migdalia Machín señaló que se otorgan subvenciones al desplazamiento insular y se ha impulsado la formación a través de estudios no presenciales en algunas islas, como Trabajo Social, Turismo o Relaciones Laborales. Machín admitió que las ayudas y becas a veces no llegan a tiempo y su departamento trata de agilizar el proceso, pero recordó que la resolución depende de que antes se resuelvan las becas del Estado.

La consejera aseguró que su compromiso es «avanzar hacia un sistema universitario más inclusivo, cohesionado y vertebrador del territorio», de ahí que se haya mejorado la cobertura de becas para quienes cambian de carrera tras el primer año o con un complemento por excelencia académica. Además, se ha equiparado la cuantía de ayuda por residencia con el Estado hasta unos 1.700 euros y se han agilizado los plazos en la solicitud de becas.