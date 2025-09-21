476 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC La universidad busca fórmulas para ampliar las plazas alojativas: «El alumnado ya no puede permitirse un piso compartido»

T.A. Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:39 Comenta Compartir

La escalada del precio del alquiler y el encarecimiento de vivir en un piso compartido para el estudiantado universitario ha llevado a que se multipliquen las peticiones en la ULPGC para acceder a una de sus 462 plazas residenciales. Aumentar esta oferta se ha convertido en uno de los objetivos de las dos universidades públicas canarias y, en el caso de la de Las Palmas de Gran Canaria, se han puesto la meta de intentar en el futuro tener «unas 100 plazas más», afirma su vicerrector de Estudiantes, David Sánchez.

Actualmente la demanda duplica la oferta en la ULPGC, que a fecha de 1 de septiembre había recibido 979 solicitudes para alojarse en el curso en sus residencias del campus de Tafira y la de la calle capitalina de León y Castillo –con 252 y 58 plazas respectivamente– o en los apartamentos también en Tafira, con otras 152 plazas.

El coste de la residencia del campus es de 576,52 euros al mes con todo incluido, en los apartamentos de Tafira es de 302 euros y en León y Castillo va de los 427 euros en habitación individual a los 373,45 en una doble.

«Estamos en la misma horquilla de peticiones que el curso pasado, un poco más. Hace cinco años no hacía falta aumentar la oferta, pero ahora la demanda de vivienda y el encarecimiento del alquiler, para toda la población, hace que los estudiantes no puedan permitirse irse a un piso compartido y la mejor opción es una residencia», explica el vicerrector de Estudiantes de la universidad grancanaria.

Distintas fotografías tomadas en el interior de la residencia. Cober

Porque ahora los precios de estos recursos no tienen competencia. «La residencia de Tafira con comedor incluye desayuno, almuerzo y cena, y todos los servicios adicionales como limpieza o acceso a internet, en una habitación individual, con baño propio. Conseguir ese precio en el mercado del alquiler es imposible», destaca Sánchez.

Al contrario que los alquileres, los precios se han mantenido igual en la ULPGC desde el año 2019, destaca el vicerrector. «Este año subió un poco, 15 o 20 euros en función del tipo de alojamiento, porque ya no podíamos mantener tanto, pero sigue saliendo mucho más barato que compartir piso», añade.

¿Y cómo aumentar la oferta? Uno de los proyectos para que las universidades públicas canarias tengan más plazas es el convenio firmado la semana pasada por los rectores de la ULPGC y la ULL con Presidencia del Gobierno canario para encontrar «soluciones innovadoras en materia de vivienda y evaluar la construcción de recursos modulares» para el alumnado de los centros académicos.

«Hay que estudiar y analizar proyectos de este estilo», destaca el vicerrector de Estudiantes de la ULPGC, así como retomar y evaluar otros para edificar en espacios de la universidad, como uno en el área universitaria de San Cristóbal y otro en el campus de Tafira. Y también, continúa David Sánchez, «explorar la posibilidad de establecer acuerdos con empresas del sector privado interesadas en ofertar alojamiento para los estudiantes».

El vicerrector destaca que las universidades públicas canarias deben reforzar su oferta residencial «teniendo en cuenta también el factor de la insularidad» y facilitar los estudios al estudiantado de otras islas e incluso de municipios muy alejados de los campus.

La ULPGC ha recibido este curso 276 solicitudes para sus plazas alojativas de estudiantes de Tenerife, 143 de Fuerteventura, 118 de La Palma o 100 de La Gomera. Incluso hay 56 de universitarios de Gran Canaria que viven en municipios como La Aldea, Mogán o zonas lejanas de Tejeda o Santa Lucía que han pedido plaza en una de las residencias o apartamentos de la ULPGC.

Una situación que se repite

La escalada de los precios para alquilar y compartir piso está dificultando que el alumnado universitario que cursa estudios fuera de sus lugares de residencia pueda costearlo (sobre todo sus familias), por lo que se han disparado las peticiones para una plaza en las residencias públicas. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha convocado a los rectores y rectoras la próxima semana para abordar medidas para mejorar el alojamiento estudiantil.