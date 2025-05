«Hemos sido prudentes con la oferta de las oposiciones docentes por el impacto de la estabilización»

T. ARTILES Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El departamento que dirige Mónica Rámirez (1969, Las Palmas de Gran Canaria) trabaja contrarreloj para tener todo preparado en las oposiciones docentes que arrancan en junio en Canarias con 1.078 plazas en juego este año. Una oferta «prudente» hasta saber el «impacto» en el profesorado interino de la incorporación de los docentes de fuera de Canarias que han obtenido plaza en la estabilización, explica la directora general de Personal de la Consejería de Educación en esta entrevista.

- Han admitido 15.000 solicitudes para las oposiciones docentes de este año. ¿Esperaba más?

- Sí, porque en la convocatoria 2021, de Secundaria y otros cuerpos, hubo 21.000, y en la de maestros de 2022 fueron unas 14.000. No vamos a contar las de la estabilización, que hubo muchas más. El que hayamos sacado las listas abiertas, limitado las solicitudes de participación a dos especialidades y el no obligar a presentarse a quienes deseen mantenerse en las listas de empleo ha hecho que baje el número de participantes y tengamos uno más real de quienes se presentan. En la estabilización teníamos 26.000 solicitudes y se quedó en menos de la mitad.

-Un objetivo de las oposiciones es bajar la alta tasa de interinidad del profesorado, que a pesar de la estabilización se sitúa sobre el 30%. ¿No es excesiva?

- Sí, es excesiva. Para este año podríamos haber aprobado una oferta más amplia de plazas en las oposiciones porque disponemos todavía de tasa de reposición de las ofertas de 2023, 2024 y las que se pueda aprobar ahora, pero queríamos ser prudentes porque aún no sabemos el efecto de la estabilización, la foto real de cuántas personas se terminarán incorporando de otras comunidades autónomas. Quisimos ser prudentes y destinar el resto de plazas que no hemos ofertado para el año que viene, cuando tengamos ese diagnóstico de cuántas personas de otros territorios se incorporan en Canarias y cuál es la necesidad que vamos a tener para el próximo año.

-Habla de los 1.800 docentes de fuera de Canarias que obtuvieron una plaza por méritos y se incorporarán en septiembre. ¿Teme el impacto en el profesorado interino canario?

- Obviamente, sí. Estas personas deben participar ahora en la adjudicación de destinos provisionales y entendemos que una parte ha solicitado mantenerse en comisión de servicios de sus comunidades autónomas y hasta que no se cierre ese proceso no tendremos esa información. No creemos que lleguemos a ese número, pero se va a aproximar bastante. Es verdad que la plantilla tiende a crecer cada año. Se producen unas 900 jubilaciones, que dejan vacantes para esos interinos que están en lista, pero claro que va a haber impacto, no solo en que quizás personas que tuvieran nombramientos de curso completo este año, el que viene pasen a ser sustitutos o quizás puedan ser removidos del destino que tienen ahora por la incorporación de un funcionario de otra comunidad autónoma.

- Educación planteó al Ministerio un segundo proceso de estabilización con requisitos que havorecieran a los interinos de aquí. ¿Han desistido?

-El ministerio en su momento planteó que primero necesitaban tener un diagnóstico de cómo había ido el proceso en el resto de territorios a nivel nacional, y no se plantea una segunda estabilización. Ha sido un proceso complejo para las comunidades autónomas, que no desean otro, no tienen la problemática que tiene Canarias en ese porcentaje de interinidad, que iremos paliando con la oferta ordinaria de oposiciones. No hemos recibido respuesta formal del ministerio, pero entendemos que otra estabilización no está prevista.

- ¿Las cifras récord de jubilaciones, el acuerdo para bajar ratios que requiere más profesorado y la alta tasa de interinidad vaticinan oposiciones con ofertas amplias en los próximos años?

-En principio sí. El año que viene sí que va a ser una oferta más generosa, aunque las plazas que pones en una oferta luego tienes tres años para ejecutarlas. Nosotros tenemos que iniciar esa negociación con los sindicatos una vez que tengamos esa foto del impacto de la estabilización, cuántos se incorporan, cuántas plazas quedan libres, y haremos una oferta que incluya las plazas de 2023 que caducan. Hay que ver primero ese porcentaje de interinidad, que fluctúa mucho. Estábamos en un 29% en secundaria y pretendíamos bajarlo a un 25%, en un 25% en el cuerpo de maestros y pretendíamos bajarlo a un 21%, y en cuanto acaba el año volvemos a tener un porcentaje elevado porque las jubilaciones son muchísimas. Además, tenemos que reservar las plazas de interinos con más de 55 años y 5 años de servicio.

-Los sindicatos docentes en general rechazan ofertas amplias para garantizar el empleo del profesorado interino.

-Entiendo lo que ellos ponen sobre la mesa, intentar que nuestro personal interino mantenga sus puestos de trabajo, pero también hay que poner sobre la mesa que hay personas que van culminando sus estudios y también quieren iniciar una carrera como personal docente. Es un diálogo constante. Hay que tener en cuenta no sólo a los nuestros, a los que están dando clase, sino los que están por venir, que también son nuestros o lo serán en algún momento.

- Hay listas de empleo abiertas. ¿Siguen con problemas para cubrir sustituciones?

-Sí. Tenemos ciertas dificultades. Sólo basta con mirar la página web de la consejería, con ofertas a diario. Hablamos sobre todo de las especialidades de matemáticas, informática o aplicaciones informáticas, más las de las ingenierías, de telecomunicaciones, algunas de Formación Profesional también, como mantenimiento de vehículos. Sí que tenemos dificultades para cubrir vacantes, hemos tenido que recurrir en algún caso a contrataciones sin el máster de formación del profesorado, por eso planteamos en el decreto de Empleo Público que se incluyera esa posibilidad, siempre habiendo agotado previamente todos los pasos.

- ¿Cree que las universidades públicas canarias deben aumentar su oferta de plazas en el máster de profesorado?

-Absolutamente. Esa falta de plazas demora la posible incorporación a las listas de empleo, y se están yendo a hacer esa formación a universidades privadas, que les supone un desembolso económico grandísimo. Nos preocupa y nos gustaría que hubiera un avance.

-¿Cómo impacta la crisis de la vivienda en cubir plazas de profesorado?

- Los docentes marcan en sus solicitudes que no quieren estar en destinos que sufren esta situación, donde no pueden encontrar una vivienda, y cuesta más destinar profesorado a esas islas no capitalinas. Hemos pensado en soluciones y no encontramos, porque no existe una ayuda que desde la Consejería de Educación podamos aportar para que esos alquileres no sean tan costosos. Pero ya no es el precio, es que no hay viviendas disponibles.

- Por primera vez, en las oposiciones habrá un acto en los días previos al examen donde se presentará la programación didáctica. ¿Se ha hecho para asegurarse de que quienes se presentan son de aquí?

- Entre otras razones, sí. Es una demanda que planteaban los representantes de los trabajadores. Nosotros entendemos que es una fórmula que tiene la ventaja de poder tener información de cuáles de los aspirantes que se presentan no lo hacen solo para entrar en lista y se presentarán a esa segunda prueba.

- ¿Cree que Canarias necesita más profesorado?

- Yo creo que en general faltan profesores, que faltan profesionales en las consejerías, aquí tenemos grandísimos problemas de gestión, porque somos muchos menos de los que se necesitan. Estaríamos mucho mejor si tuviéramos una plantilla mayor, pero el presupuesto es el que es, pero es verdad que cada vez el profesorado plantea que tiene más cargas de trabajo, más cargas burocráticas, más alumnado con dificultades... Yo creo que sí que estaría muy bien avanzar en ese sentido.

- También gestiona el área de formación del profesorado. ¿Los docentes de las islas se reciclan y actualizan conocimientos?

-El profesorado está involucrado cien por cien. El año pasado se formaron unos 37.000 docentes, porque incorporamos formación para centros concertados y privados. Y todo lo que ofertamos se llena sobre la marcha. Hacemos una encuesta de qué demandan, y la mayor parte de esa demanda es curricular, es decir, mejorar su metodología, su conocimiento técnico. Hay reciclaje y muchísimo interés. Ya hay más de 27.000 docentes que tienen una certificación en competencias digitales.Y luego también hay bastante formación sobre convivencia, salud mental o bienestar. Es otra de las grandes preocupaciones de nuestro profesorado.