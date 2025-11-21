El 97% del profesorado canario ve «urgente» cambiar las oposiciones Una encuenta del STEC-IC realizada a 2.000 docentes, refleja que los docentes también consideran que el sistema actual es «injusto, precario y está alejado de la realidad educativa»

Imagen de archivo de unas oposiciones a Educación Primaria en Las Palmas de Gran Canaria.

Una encuesta realizada por el sindicato Stec-ic en la que participaron 2.000 docentes de Canarias ha revelado que el 97% considera «urgente» cambiar el actual modelo de acceso a la docencia, al considerar que el sistema actual es «injusto, precario y alejado de la realidad educativa».

De entre ese 97% (1.952 docentes), el 77% aboga por cambios «radicales» y el 20% pide ajustes, según ha indicado el sindicato este viernes en un comunicado al recordar que «la profunda modificación de las oposiciones» es una de sus demandas históricas.

Según el 89% del profesorado encuestado, el actual sistema de oposiciones fomenta la precariedad laboral y la alta interinidad en la enseñanza, lo que según el STEC-IC «condena a miles de docentes a la inestabilidad».

Un 88% no cree que las pruebas eliminatorias actuales sean objetivas o justas para valorar la competencia docente y más de tres de cada cuatro docentes afirma no haber percibido transparencia ni equidad en el desarrollo del procedimiento, denunciando en los cientos de comentarios anexos a la encuesta, muchos casos de criterios dispares, opacidad en las correcciones y dificultad para reclamar, indica la nota.

«Muchos participantes relatan la falta de criterios unificados y de información previa -más del 70% manifiesta que no recibió los criterios de evaluación con suficiente antelación- lo que genera desconfianza en el proceso», ha indicado el STEC-IC.

El 89% del profesorado siente que en el sistema actual prima la memorización por encima de los criterios pedagógicos y un 87% apoya implantar un modelo de oposición centrado en competencias prácticas reales en el aula en lugar de pruebas teóricas memorísticas.

El 90% respalda introducir una prueba tipo test objetiva en la primera fase, para garantizar la igualdad de criterios y alrededor del 60% considera las pruebas y programación actuales poco relevantes para medir la capacidad real del docente.

Además, siete de cada diez encuestados están a favor de eliminar el carácter eliminatorio de la primera prueba, permitiendo que más aspirantes puedan completar todas las fases del proceso, y un 71% apoya implantar un sistema de acceso diferenciado que reserve un cupo de plazas para docentes interinos con experiencia y otro para opositores nuevos, con reparto equitativo, «para reconocer la trayectoria del profesorado interino sin cerrar la puerta a los nuevos titulados».

Por otro lado, casi seis de cada diez docentes (58%) abogan por incrementar el peso de la experiencia docente previa en el concurso de méritos.

A nivel personal, una pesadilla

En los comentarios cualitativos recogidos en la encuesta muchos participantes describen «el calvario emocional que suponen las oposiciones», reportando el 90% un impacto emocional alto o muy alto en su bienestar personal, citando estrés, ansiedad e incluso repercusiones familiares.

Las opiniones abiertas inciden en la «desconexión con la realidad educativa» de unas pruebas «excesivamente teóricas y desproporcionadas».

Igualmente, critican que los temarios son extensos y están poco actualizados, así como la escasez de plazas ofertadas en relación al número de aspirantes y docentes interinos existentes, lo que agrava «la sensación de injusticia del proceso».

El STEC-IC considera que «el actual sistema de oposiciones docentes es un fracaso, que exige un cambio inmediato hacia un modelo más objetivo, justo y acorde a la realidad docente« y ha pedido a la Consejería de Educación de Canarias y al Ministerio de Educación que atiendan esta solicitud que el profesorado canario.

«Los resultados evidencian un rechazo casi unánime al modelo vigente y un apoyo mayoritario a cambios profundos que garanticen la objetividad, la transparencia y la valoración de la experiencia en las oposiciones», ha concluido.

