Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera

La Consejería de Educación del Gobierno canario convocará para 2026 oposiciones docentes en todas las especialidades del cuerpo de maestros y maestras salvo Alemán, con un total de 685 plazas, según la propuesta que ha presentado a los sindicatos docentes.

La Administración educativa abordó este viernes en una mesa técnica con las organizaciones sindicales detalles del proceso selectivo del próximo año y puso sobre la mesa una propuesta de plazas por especialidades: a falta de ajustar las cifras, Educación Primaria será la que más tenga, con unas 190; Pedagogía Terapéutica (PT) ofertará unas 130; 120 en Infantil; 80 en Inglés; en torno a las 30 en Audición y Lenguaje; y una veintena en Francés.

La previsión de Educación es cerrar la próxima semana la oferta y presentar el borrador de la convocatoria a los sindicatos a finales de mes.

Según la directora general de Personal de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, es una oferta «discreta y prudente» en la que no se sacarán las plazas de los interinos que están en el bloque 1 de las listas de empleo, quienes llevan más de cinco años trabajando en la enseñanza canaria y tienen más antigüedad.

Además, adelanta que habrá «medidas para evitar el efecto llamada» de aspirantes de fuera de Canarias. Una de ellas será poner un acto de presentación antes del día del examen, que ya se aplicó en las oposiciones de este año, pero «habrá otras», anuncia. Educación convocará plazas de las ofertas de empleo público pendientes de 2023 y 2024.

Además, en 2026 se celebrarán también las pruebas de las especialidades aplazadas de la convocatoria de este año, con un total de 235 plazas y cuyo plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 24 de noviembre al 22 de diciembre.

Son 192 plazas en diez especialidades técnicas de Secundaria; siete de Español para Extranjeros de las Escuelas Oficiales de Idiomas; 15 en cuatro especialidades de Artes Plásticas y Diseño; y otras 21 en tres áreas de sectores singulares de FP.

Rechazo del STEC

El sindicato STEC rechaza que se convoquen oposiciones el próximo año en Canarias «en cualquier cuerpo docente», decisión que se apoya en una encuesta realizada entre el profesorado y una asamblea celebrada esta semana. «Pensamos que puede haber un efecto llamada y una avalancha de aspirantes de la península», asegura Samuel Correa, portavoz del sindicato docente, quien además destaca el «agotamiento» del profesorado tras el encadenamiento en los últimos años de oposiciones ordinarias y las extraodinarias del proceso de estabilización.

Además, hace hincapié en la situación de muchos interinos que este curso han sido desplazados y nombrados lejos de sus casas por la incorporación a las aulas canarias de casi mil docentes de la península que obtuvieron plaza en el concurso extraordinario de méritos.

El sindicato docente insiste en que el sistema actual de oposiciones «no funciona» y reclama un «sistema diferenciado» para el acceso a una plaza del profesorado interino que lleva muchos años trabajando, insistiendo en la reivindicación de que accedan a la fijeza el personal «en abuso de temporalidad».

Según la directora general de Personal de la Consejería de Educación, convocar oposiciones para el próximo año en Canarias es una cuestión de «responsabilidad y de necesidad de bajar la alta tasa de interinidad y, precisamente, acabar con el abuso de temporalidad».

«La norma», añade, «dice que cuando la Administración nombra un interino, esa plaza tiene que ser puesta necesariamente en la oferta de empleo del año siguiente. Estamos siendo responsables cumpliendo con la norma e intentando hacer ofertas prudentes para garantizar que esas personas que están ocupando puestos en el bloque 1 no vean en peligro esos puestos de trabajo». La tasa de interinidad en el profesorado canario se sitúa por encima del 30%.