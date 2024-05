Primera autora en Filosofía en la PAU canaria: «Con De Beauvoir el feminismo entró en el aula»

Por primera vez en Canarias en el currículo para la prueba de acceso a la universidad, que vuelve a llamarse este año PAU, incluye a una autora. Se trata de la filósofa francesa Simón de Beauvoir. «Con Marx se abrió la crítica al capitalismo en el aula y con Simone de Beauvoir la del patriarcado», señala la docente Lourdes Reyes. A su juicio, con ella «el feminismo entró en las aulas». Una corriente de pensamiento «fundamental en la filosofía actual», recalca la también docente Leticia Delgado. Ambas, sin embargo, reconocen que ha sido una «batalla».

«La sensación es que ha sido un proceso duro, difícil. Ha costado un montón contar con una filósofa y en concreto una filósofa feminista. Ha habido muchas resistencia por parte del profesorado de Filosofía», afirma Reyes. «Se ha peleado muchísimo», añade.

En referencia a otros autores

Hasta el pasado curso Simone de Beauvoir y Rosa de Luxemburgo se trataban en la EBAU como autoras «transversales», es decir, la primera puede citarse en referencia a Nietzsche -cuando se escoja el texto del alemán- y la segunda si el texto elegido es de Marx.

La Plataforma por una Filosofía Coeducativa dedicó varios años a lograr que en Filosofía se reconociera la aportación de las mujeres. Juani Betancort, filósofa y una de las que estuvo en los comienzos de esta iniciativa, explica que el grupo preparó el material didáctico y llegó hasta la Consejería de Educación, pero fue tumbado por «un error de forma». Aún así la plataforma continuó y logró el apoyo de varias asociaciones, entre ellas la Red Española de Filosofía, la Conferencia Nacional de Decanatos de Filosofía, la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, la Society of Women in Philosophy o la Red Iberoamericana de Filosofía. La iniciativa llego hasta el Congreso junto a la petición de otra profesora que recogió más de 100.000 firmas para introducir mujeres en estas asignaturas.

«El argumento para no incluirla no era que era una mujer. Unos decían que no es un filosofa importante o tanto como Marx o Kant. No se querían mover del canon. Otros decían que por qué Simone de Beauvoir y no Hannah Arendt, pero es que Arendt no es feminista. Si con Marx abres la crítica al capitalismo con Simone de Beauvoir introduces la crítica al patriarcado», abunda Reyes. «El argumento no era directo» contra ella. Además decían que se había reducido el tiempo (una hora) y que no se podía ampliar el temario, recuerda reyes. Optaron «por el pragmatismo», lamenta.

De interés para el alumnado

Ahora, cuando precisamente se encuentran corrigiendo los exámenes en los que entra Simone Beauvoir Reyes y Delgado aseguran sentirse muy satisfechas con los resultados.

«Ha sido una diferencia tan grande», dice Reyes. «Abordamos un contenido hiperactual que abre una serie de líneas de debate muy cercanos a ellos. Los resultados son muy positivos. Todos me decían que entendían mejor a Beauvoir, que saben de lo que esta hablando. Simone de Beauvoir está muy anclada a la tierra. Lo que dice es muy reconocible», afirma.

Por eso cree que la «batalla» ha valido la pena, «Los resultados con el alumnado académicamente son muy positivos. Para mí ha sido una gozada. Ha habido que hacer mucho más trabajo para adaptar los contenidos, reprogramar la materia y preparar los materiales, pero hemos formado un grupo de docentes que hemos trabajado en seminarios para ayudarnos, incluso el profesor Antonio Pérez, ya jubilado, nos ha ayudado», añade.

Delgado comparte la impresiones de Reyes. «El alumnado me manifiesta que le resulta más fácil que Aristóteles o que Kant porque lo pueden relacionar con cuestiones cercanas a sus vidas, a pesar de la exigencia de un curso como segundo de Bachillerato» ya que se ha dado al final «y a toda prisa» para poder ajustar la fechas con el final de curso de cara a la PAU.