Poli Suárez, a Vox: «Hay que educar en igualdad para que un niño como yo no sufra 'bullying' por su condición»

La tensión es una vieja conocida del Salón de Plenos del Parlamento de Canarias. En la sesión celebrada en la mañana de este martes también se hizo notar. Todo comenzó cuando el diputado por Vox Javier Nieto lanzó una pregunta sobre la figura coordinadora de igualdad y educación afectivo sexual y de género en los centros no universitarios al consejero de Educación, Poli Suárez. El reloj marcaba, exactamente, las 12.06.04 horas.

El consejero encontró en su propio ejemplo la mejor respuesta, lo que se sintió como un zasca e, incluso, despertó el rugido de la bancada: refirió que este rol es importante para que personas como él no «sufran 'bullying'» por su «condición».

Nieto introdujo su cuestión hablando sobre el presupuesto aprobado para Educación en diciembre de 2024. Un presupuesto «ampliamente debatido», «finito», que «no es un chicle» y «no se puede extender y abarcar» todo lo que se quisiera, debido a los «muchos objetivos que cumplir».

El diputado de la formación ultraderechista confesó que ha tenido la oportunidad de hablar con muchos padres y madres, que le han trasladado inquietudes: por un lado, los resultados del informe PISA, desfavorables para el alumnado canario, por otro, las infraestructuras de los centros educativos y las clases de apoyo.

Ante esto, esbozó: «La pregunta es evidente, con tantos frentes abiertos, con las limitaciones presupuestarias que tenemos, ¿qué aporta al rendimiento académico de nuestros alumnos la figura de la coordinadora de igualdad y educación afectivo sexual y de género en los centros no universitarios?».

«Aporta y mucho, mucho», respondió contundente Poli Suárez, que forma filas en el Partido Popular. «Nosotros tenemos que hablar de rendimiento académico cuando damos lengua, inglés, francés, alemán, matemáticas... Eso por supuesto, pero tenemos que hablar también de cómo educar a una sociedad más justa, más igualitaria, y eso es lo que hacen estos coordinadores, que por primera vez en la historia de Canarias están obligatoriamente en todos los centros», especificó.

Suárez coincidió con Nieto en la necesidad de trabajar para mejorar el rendimiento académico del estudiantado canario, así como para conseguir unas infraestructuras dignas, labor en la que, incidió, se está trabajando, y en implementar las clases de apoyo.

Pero, insistió, los esfuerzos de la Consejería que encabeza no pueden quedarse solo ahí, sino que también: «Hay que educar a los jóvenes de esta tierra, a los niños y niñas, en una sociedad más justa e igualitaria, donde una persona como yo no tenga que sufrir 'bullying' por mi condición. Porque estoy seguro de que esos padres que usted ha escuchado, si tuvieran un hijo homosexual, les gustaría que en el centro en el que están tuvieran ese apoyo y la mano tendida no solo del personal docente, sino de sus alumnos, y que sus alumnos no los marginase». Al mismo tiempo, puso de relieve las acciones puestas en marcha en anteriores legislaturas.

«Tenemos que hablar también de cómo educar a una sociedad más justa e igualitaria, y eso es lo que hacen estos coordinadores» Poli Suárez Consejero de Educación

«Ojalá en la época en la yo estudié hubiera tenido ese apoyo», agregó el consejero para remarcar que su departamento «va a ir a por todas» para conseguir que el alumnado no sea marginado. «Ustedes nos tendrán con la mano tendida en aquello que favorezca al respeto a los demás, el respeto a la diversidad, el respeto, en definitiva, a las personas independientemente de su ideología, credo, su condición sexual, esa es la Consejería de Educación», concluyó Suárez su primera intervención.

Seguidamente, el diputado de Vox señaló que los objetivos enumerados por Suárez son «superloables» y que los comparten «todos», pero recalcó que la formación integral que da el claustro de profesores en Canarias «no puede estar cuestionada por esa figura», a lo que añadió «dentro de los centros educativos lo llaman el comisario ideológico».

Por su parte, Suárez zanjó la inquietud de Nieto asegurando que ningún docente, de más de 200 centros, le había transmitido queja alguna con respecto a la citada figura, «todo lo contrario, están por la labor de educar en valores».

Esta figura, cuyo aporte fue cuestionado por el diputado de Vox, tiene, entre sus objetivos, acompañar a los entros educativos con información y asesoramiento en el marco de la línea estratégica de igualdad de género y coeducación, así como diseñar estrategias y recursos que contribuyan a la coeducación, prevención de violencia de género, diversidad y educación afectivo-sexual, según la propia Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.