El plan de simplificación administrativa arranca en las aulas canarias 'tirando' trastos La Consejería de Educación anuncia un nuevo procedimiento para la enajenación de mobiliario y equipamiento obsoleto, inservible o en desuso

El consejero de Educación, Poli Suárez, en la presentación del Plan de simplificación administrativa.

Los centros educativos públicos de Canarias podrán deshacerse de los trastos con mayor facilidad. La Consejería de Educación del Ejecutivo canario pondrá en marcha un nuevo procedimiento para la enajenación de mobiliario y equipamiento obsoleto, inservible o en desuso el lunes 22 de septiembre.

El departamento especifica en un comunicado que la medida forma parte del Plan de simplificación administrativa y mejora en la gestión de la educación en Canarias, que viene a sustituir a la regulación de 1995. De esta manera pretende atender a una antigua demanda de los equipos directivos, que se veían obligados a acumular material innecesario en aulas, almacenes o zonas comunes por la complejidad del trámite.

El líder del área, Poli Suárez, valoró especialmente la activación de la iniciativa «en menos de dos meses». Se trata de una de las primeras actuaciones del Plan, que se anunció el pasado julio y ha comenzado a andar este curso.

Suárez enfatizó que con actuaciones como esta se busca que «la gestión diaria de los centros educativos resulte más ágil y eficaz, de modo que los equipos directivos puedan concentrar sus energías en lo verdaderamente importante: la educación del alumnado».

La nueva orden permite un procedimiento más ágil y sencillo, ya que consta solamente de dos fases y dos documentos. La de 1995, por el contrario, obligaba a presentar hasta seis documentos y seguir varios pasos.

Ahora, los centros tendrán que remitir una solicitud con la relación de bienes a la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordinará y supervisará el proceso en aplicación de la nueva orden. Una vez autorizada, se emitirá el certificado de retirada tras depositar el material en un punto limpio o donarlo.

La subasta pública, que antes era obligatoria, pasa a ser opcional, eliminando un trámite que casi siempre quedaba desierto, según puntualiza Educación.

El coordinador de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, destacó no solo la simplificación administrativa que implica la medida, sino que también su sintonía con los «compromisos de sostenibilidad de la consejería».

Desde Educación detallan que esta actuación supone el punto de partida del Plan de simplificación administrativa, así como que a lo largo del curso se irán implementando más medidas de forma progresiva.

El área valora que con el nuevo procedimiento los centros ganarán espacio y seguridad, lo que contribuye a un mejor aprovechamiento de las instalaciones escolares.

