El 41% de los padres no saben los contenidos que ven sus hijos en internet Es una de las conclusiones del 3º Estudio sobre la percepción del bullying en España con motivo, este jueves, del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

La edad media a la que los padres dan el primer móvil a sus hijos en España es a los diez años, pese a admitir que sería más apropiado hacerlo a los trece, y el 41 % dice no tener control parental para aprobar y ver los contenidos que consumen sus hijos en internet.

Son conclusiones del III Estudio sobre la percepción del bullying en España con motivo, este jueves, del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que cuenta con la opinión de menores, padres y profesores y que en esta ocasión se centra en el «ciberbullying».

De acuerdo con sus datos, presentados este miércoles en rueda de prensa, en España los 10 años es la edad media a la que los padres regalan el primer móvil a sus hijos, 3 años antes de lo que ellos mismos creen apropiado.

Incluso así, el 41 % de los padres afirma no tener ningún tipo de control parental. De hecho, si se suman aquellos padres que lo tienen, pero no lo utilizan, el porcentaje asciende hasta el 65 %, añade el trabajo de la plataforma «Educar es Todo» y la marca de material escolar Totto.

El estudio refleja asimismo que el 10 % de las víctimas de acoso escolar declara haber sufrido ciberacoso, pero hay comunidades autónomas donde la situación es más preocupante, como en el caso de Asturias y Castilla y León, donde el 25 % de los niños que han sido víctimas de esta violencia afirman haber sufrido «ciberbullying».

Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No Al Acoso Escolar, afirma que «el ciberbullying no es asintomático y los indicadores de detección por parte de la familia son cruciales, ya que traspasa la realidad del contexto escolar y no tiene horarios«.

Entre los síntomas destaca la ansiedad que manifiestan los menores frente al ordenador o el nerviosismo, junto a la obsesión y los esfuerzos por ocultar el contenido de su teléfono móvil.

Por otro lado, el estudio arroja que el 84 % de los encuestados piensa que el móvil potencia el acoso y tres cada diez afirma no estar al tanto de lo que hacen sus hijos desde el teléfono.

Entre aquellos que sí comprueban los móviles de sus hijos, un 19 % dice haber encontrado contenido que no era adecuado para su edad.

Un 34 % de los padres preguntados creen que supervisan muy poco el contenido que ven sus hijos en series, películas, videojuegos o redes sociales.

Por otro lado, un 15 % de los niños y jóvenes encuestados afirma que en alguna ocasión se han burlado de ellos en redes sociales o a través de WhatsApp, y un 12 % reconoce que el «ciberbullying» lo han ejercido ellos mismos, mofándose de algún compañero o amigo a través de estas plataformas.

Por comunidades autónomas, un 42 % de los padres de Castilla-La Mancha ejerce control parental para ver los contenidos que consumen sus hijos en internet, un 7 % más que la media española.

Baleares es donde los niños pasan más tiempo delante de una pantalla: ocho horas los días laborables y casi 10,5 los fines de semana.

El estudio ofrece también datos globales sobre la situación del acoso escolar en nuestro país y refleja una cifra preocupante: uno de cada cinco niños afirma haber sido víctima.

De los casos identificados, un 54% de los jóvenes dice no haber recibido apoyo adecuado por parte de los docentes y 6 de cada 10 señala no haberlo tenido por parte de sus compañeros.