La oferta privada del máster del profesorado aumenta mientras la pública sigue estancada

Mientras la oferta del máster de Formación del Profesorado, un título habilitante sin el cual no se puede ejercer la docencia en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas sigue estancada en las dos universidades públicas canarias, aumenta en la privada. Así, la previsión de la Universidad Fernando Pessoa es sumarse el próximo curso a la Universidad Europea de Canarias y a la Universidad del Atlántico Medio e impartir el título.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de Canarias, la Fernando Pessoa depende del visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para la puesta en marcha de esta titulación de la que prevén ofertar 180 plazas divididas en nueve especialidades en formación presencial.

El máster del profesorado es uno de los títulos más demandados ya que sin él no se puede ejercer la docencia y ni siquiera entrar en las listas de reserva. «Es un título básico. No cuenta ni como mérito porque es un requisito previo para trabajar», recuerda Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC. Quien critica que el Gobierno canario continúe sin financiar el aumento de plazas de este título en la Universidad de Las palmas de Gran Canaria (ULPGC) y en la de La Laguna (ULL). En conjunto -es un título que comparten- ofertan 610 plazas, 300 en la primera y 310 en la segunda. Para esas 300 plazas la ULPGC recibió este año 1.209 preinscripciones.

«El máster del profesorado se está convirtiendo en un negocio. Eso está claro. Se están cobrado 6.000 o 7.000 euros y eso no puede ser. No puede ser que sea un título habilitante y que las universidades públicas no oferten suficientes plazas. La Consejería de Universidades debe hacer un esfuerzo. Es una demanda masiva y justa», afirma.

Por su parte, Pedro Crespo, presidente de ANPE, opina que se amplíe la oferta privada «no está mal», pero lo que hay que plantear «es la las universidades públicas oferten más plazas porque no es un mérito sino un requisito. Son él no se puede dar clase y hace falta gente en las listas de empleo. Es impresentable que no se amplíen las plazas», abunda. Crespo insiste en que ANPE «no está en contra de que se oferten en las privadas. Pero esa no es la solución», y considera que la oferta pública debe dar respuesta a quienes se gradúan en sus aulas.

José Ramón Barroso, secretario general de la. Federación de Enseñanza de CC OO Canarias, recuerda que llevan «años» reclamando un aumento de plazas de este máster» y saben que las universidades públicas carecen de presupuesto para aumentar las plazas. «Tenemos un real falta de financiación de las dos universidades públicas», y muchos estudiantes no pueden acceder a la privada, lamenta.