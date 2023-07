300 plazas públicas para 1.209 preinscritos: «El máster del profesorado es un negocio»

La preinscripción en el máster de Formación del Profesorado, un título habilitante sin el cual no se puede ejercer la docencia en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, ha vuelto a poner de relieve un problema que ya es estructural: 1.209 prematrículas para 300 plazas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), lo que significa que casi la mitad (49,9%) del alumnado que pretende cursar un máster en la universidad pública grancanaria quiere hacer el del profesorado.

«Nosotros pedimos al nuevo Gobierno de Canarias y a la nueva Consejería de Universidades que se esfuerce en financiar plazas para el máster del profesorado puesto que es un requisito de titulación. Sin él no te puedes presentar a oposiciones, no puedes formar parte de las listas empleo ni puedes formar parte del sistema educativo, no puedes trabajar. Y si las universidades públicas no tienen plazas el alumnado tiene que ir a la privada. El máster del profesorado se ha convertido en un negocio», afirmó ayer uno de los portavoces del STEC, Gerardo Rodríguez.

También desde ANPE, su presidente, Pedro Crespo, entiende que el problema del máster del profesorado -en La Laguna se ofertan 310 plazas que también son insuficientes- «es un problema cada vez más grave. Y es una de las cuestiones que vamos a plantear al nuevo Gobierno. Es vergonzoso que necesitemos docentes en la enseñanza pública en Canarias y la salida que prestamos para hacerlos es en universidades privadas. Es vergonzoso», abundó Crespo.

Reunión sin éxito

Rodríguez recuerda que tanto la junta de personal de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife se reunieron con los rectores de ambas universidades públicas para pedirles que aumentan las plazas. Pero la respuesta es que no podían financiarlas «La rectora -en referencia a la exrectora Rosa Aguilar- comentó que salía muy caro y no tienen recursos, pero eso lo tiene que solventar la Consejería».

El tema también ha llegado al Consejo Escolar de Canarias, pero al menos este próximo curso no tendrá solución. Para el siguiente la ULPGC está proponiendo que, al menos, aquellas plazas que no se cubran es una especialidad -se dividen en el caso de la ULPGC en diez especialidades y en el de la Laguna en 14- se puedan pasar a otras. Pero eso depende por un lado de la ULL, es que la titular del máster, la ULPGC lo imparte a través de la ULL. Este proceso se paralizó por encontrarla la universidad lagunera en periodo electoral. Y, por otro lado, una vez aprobado tiene que dar su visto bueno la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), o cual podría llevar un año.

Oferta insuficiente

Este máster «se ha convertido en un negocio para las universidades privadas y no puede ser cuando se trata de un requisito de titulación y, por tanto absolutamente necesario. Hay que exigirle al Gobierno la oferta suficiente para cubrir la demanda que hay», insistió Gerardo Rodríguez.

Según dio a conocer la exconsejera de Educación, Manuela Armas, que ha venido insistiendo para que las universidades aumenten la oferta de este máster, el mismo título habilitante cuesta entre ocho y diez veces más, pues frente a los algo más de 700 euros que cuesta la matrícula en las universidades públicas el máster de Formación del Profesorado oscila entre los 5.000 y los 7.000 euros en las privadas. «Es un serio obstáculo para las personas que se quieren dedicar a la docencia y sobre todo para quienes tienen pocos recursos», añade Rodríguez.