«Necesitamos un marco normativo que regule los móviles en los centros»

En el equipo directivo del instituto Dr. Antonio González González, en la Tejina, Tenerife, se cree necesario «un marco normativo que regule el uso de teléfonos móviles y que lleve a todos los centros por el mismo camino», dijo Jesús A. Rodríguez García, director del instituto, en su intervención en el foro 'Móvil sí, móvil no', organizado por el Consejo Escolar de Canarias. El marco de esta sesión, que tuvo lugar este martes en la sede de la institución y que se transmitió en directo en el canal de Youtube, es el proceso para estudiar la conveniencia de establecer un marco regulatorio básico común sobre el uso personal y recreativo de teléfonos móviles en los centros educativos de Canarias, tras la petición por parte del la Consejería de Educación de una informe al respecto.

En el instituto de Tejina el teléfono está «ceñido al uso pedagógico», y han detectado, dijo Rodríguez, que el alumnado «no saben cuestiones básicas de competencia digital. Teclean más rápido que yo, pero no tienen competencia digital para buscar información y tratarla». Rodríguez también abundó en que gracias a que se ha inculcado en la escuela cómo usar los móviles «los problemas de convivencia se han reducido muchísimo».

Precisamente de los aspectos más problemáticos habló Dolores Amelia Voltes Dorta, orientadora y doctora en Psicología Clínica. A su juicio, la adicción a los móviles entre la juventud se puede considerar «un problema de salud pública». Los 'smartphones', dijo, «hacen que el alumnado se aísle en los patios, durante el recreo, no interactúan y no desarrollan habilidades sociales y comunicativas». Es más, abundó, «el uso funcional de la TICS favorece el rendimiento académico, pero el uso de las TIC para ocio disminuye el rendimiento académico».

«Los teléfonos hacen que el alumnado se aísle en los patios, durante el recreo, no interactúan, no socializan» Dolores A. Voltes Psicóloga Clínica

La psicóloga argumentó que «los jóvenes han desarrollado una adicción que no les permite el uso funcional en el centro educativo o fuera y en el centro genera problemas de conducta y de convivencia. No les permite concentrarse, genera distracción». Además, dijo, según una encuesta entre las familias, estas reconocen que hay una «presión social a sus hijos por no tener móvil» pese a que es un «distractor», señaló la experta.

En el foro también participó un estudiante, Diego Cruz Luis, quien dijo que no creía que el móvil favorezca al alumnado en el ámbito educativo. «En la ESO no podía coger el móvil. Ahora en Bachillerato sí, pero estas distraído constantemente. No creo que estemos preparados. Cuando me olvido del móvil en casa socializo mucho más. Si sales al patio la gente está sentada con el móvil, te aíslas», por eso, «yo digo no al móvil en el ámbito educativo».

Por su parte, Juan Ignacio Capafons Bonet, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna (ULL), advirtió que los adultos son «inmigrantes digitales», no así los más jóvenes y que ellos «buscan entretenimiento». En este campo, «lo virtual compite y gana a la realidad».

Capafons recordó que los menores de cuatro años «ya son capaces de usar de forma rudimentaria el móvil, la tablet o el ordenador» y que menores de entre 5 y 11 años «reclaman continuamente su uso» mientras que para los adolescentes de entre 12 y 17 «las redes sociales son el canal de comunicación fundamental». Pare ellos «los 'influencers' son los nuevos gurús».

«Hay que educar en el uso del móvil. Si no se hace en la escuela, que se haga en casa, pero se tiene que hacer» Juan I. Capafons Catedrático de la ULL

El problema, incidió el experto, es que «se delegan funciones básicas de la infancia en las tecnologías: el juego, el modelado, el aprendizaje» cuando en la infancia «realidad y ficción se entremezclan».

Advirtió sobre los peligros de los ciberacosos, especialmente hacia las niñas y adolescentes incluso en los videojuegos, y reclamó educar en el uso del móvil. «Si no se hace en la escuela, que se haga en casa, pero se tiene que hacer. El reto es ganar la batalla a lo perverso del móvil. Regular y educar disminuye la necesidad de prohibir. Prohibir es el fracaso del autocontrol y no hay nada más distópico que el abuso de la prohibición», recalcó el catedrático de la ULL.