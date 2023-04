«Ser mentora ha sido una experiencia maravillosa»

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reconoció ayer la labor de los casi 400 estudiantes que este año se han apuntado a la iniciativa de mentoría, un programa que arrancó este curso y que consiste en ayudar y aconsejar al alumnado que entra por primera vez en la universidad a adaptarse al nuevo entorno estudiantil. «Es un entorno menos familiar que un instituto. En esos primeros días poder tener a alguien que te acompañe es muy positivo», comentó uno de os mentores, Echedey Nuez, estudiante de tercero de Medicina.

Unos 1.200 estudiantes de nuevo ingreso han formado pare del programa de mentoría. Una cifra que, «para ser la primera vez que se pone en marcha» es calificada de «éxito» por los responsables.

«Me hubiera gustado contar con la ayuda de otros compañeros cuando entré» Echedey Nuez Alumno de 3º

«Todo lo que empieza cuesta. La gente no sabía ni lo que era, pero hemos alcanzado los objetivos que teníamos para el primer año. Casi 1.200 mentorizados, 400 mentores, 70 profesores. Aunar a todos esos colectivos y que te respondan de forma abrumadora que esto vale la pena, que es positivo es gratificante», señaló el director de Alumni, Javier Santana. Fue el quien dio a conocer algunos datos de la encuesta que han realizado entre los participantes del programa. La mayor parte del alumnado mentor asegura que su motivación principal para apuntarse como voluntarios a esta iniciativa es la de «ayudar a los demás», y no los dos créditos que «paga» la universidad», resaltó Santana. Se espera que el programa, que seguirá en los próximos cursos, alcance a entre el 60 y el 70% del alumnado de nuevo ingreso. Este año, ya llegó al 45%. «Para ser la primera vez no está nada mal». No obstante, ya han empezado a hablar de él en los institutos para que el alumnado que se matricule en primer año de carrera el próximo curso conozca la iniciativa antes de llegar a la universidad.

«Acabas haciendo amigos, ayudando no solo como mentora sino como personas» Alba Reyes Alumna de 4º

Alba Reyes, estudiante de cuarto curso de Lenguas Modernas, ha mentorizado a dos alumnos. «Ha sido una experiencia maravillosa. Además de mentorizar es un acercamiento a alumnado de cursos más bajos y acabas haciendo amigos, ayudando no solo como mentor sino como personas. Es una experiencia superenriquecedora. ¡Ojalá se hubiera puesto en marcha un poco más temprano y hubiera ido todo sobre ruedas!. El segundo será mejor y será fantástica», afirmó.

Reyes se refiere a que este año se tardó unas semanas en poner en marcha en lugar de coincidir con el inicio del curso. Por otro lado, en las encuestas el alumnado pide que dure todo el año académico, y no solo el primer semestre.

Lo que aún no se puede adelantar -no se sabrá hasta que se cierre el curso- es si ha evitado el abandono de la universidad, uno de los objetivos prioritarios de este programa. «Estamos deseando ver si efectivamente ha funcionado para reducir el abandono. Tengo buen 'feeling'. Yo creo que si una sola persona no deja la universidad por este programa ya está justificado», añadió Santana.

«Ver que ellos confían en ti para sus dudas ha sido superoguay» Adrián Rivero Alumno de 2º

Adrián Rivero estudia segundo de Educación Primaria. Mentorizó a tres estudiantes y el próximo año, quiere repetir la experiencia. «Es muy gratificante ayudar a los demás. Soy muy empático y guiar a los demás me gusta, poder ayudarles en los procesos administrativos, que siempre son dificultosos en la universidad. Ellos confían en ti para sus dudas y ha sido superoguay. Me hubiese encantado tener este proyecto cuando entré en primero porque es una ayuda que hace falta».

El vicerrector de Estudiantes, David Sánchez, se mostró satisfecho por los resultados de las encuestas tanto entre el profesorado que ayudaba al alumnado que mentorizaba como a los propios mentores y alumnos de primero que recibían el apoyo. Una vez cerrado el semestre, «se ha cerrado el círculo, que la rueda siga en marcha», dijo.

El programa de mentoría de la ULPGC, recordó el rector Lluís Serra, se ha «adelantado» a la LOSU, que ya obliga a las universidades a contar con este tipo de apoyos al nuevo alumnado.

Los 84 estudiantes mentores que acudieron ayer al acto de reconocimiento tuvieron la oportunidad de escuchar al presidente del Granca, Sitapha Savané, que les habló de lo importante que era liderar «sin cargos», por la «empatía», y les animó a seguir en la mentoría. Como extra Savané les invitó gratuitamente al próximo partido del Granca, el miércoles 19, un encuentro de la Eurocup contra el París.