Por qué los grupos de infantil no deberían ser de más de 10 niños

Marta Casla Soler | Ana Moreno Núñez

Profesora del dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid / Profesora en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:49

Imaginemos un grupo de veinte niñas y niños de 2 y 3 años en un aula. Son muy activos, algunos acaban de incorporarse a la ... escuela. Tras reunirlos en corro, Verónica, una de las dos educadoras del grupo, les pregunta por la tormenta del día anterior: «¿Con quién estabais cuando cayó la granizada?»

