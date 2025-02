Listado de nuevos doctores y doctoras de la ULPGC 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de febrero 2025, 14:12 | Actualizado 15:20h. Comenta Compartir

Estos son los investigadores e investigadoras investidos doctores y doctoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) este sábado en el acto institucional celebrado en el Paraninfo. Un total de 65 tesis fueron leídas entre el 20 de septiembre de 2023 y el 23 de julio de 2024, de las cuales 36 fueron defendidas por mujeres y 29 por hombres, correspondientes a las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias, Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades e Ingenierías y Arquitectura.

Dra. Gisela del Carmen Vega Rodríguez

Tesis doctoral: Metodología para la optimización de parámetros geométricos en el proceso de fabricación aditiva basada en extrusión. Fecha de lectura: 20/09/2023. Director/a/es: Mario Domingo Monzón Verona y Rubén Paz Hernández

Dra. Elena Spínola Lasso

Tesis doctoral: Evaluación de un nuevo híbrido naftoquinona-benzoxazepina (CM728) como agente antitumoral en cáncer de mama triple negativo.. Fecha de lectura: 22/09/2023. Director/a/es: Juan Carlos Díaz Chico, Carlos Borja Guerra Hernández y Francisco Jesús Estévez Rosas

Dra. Raquel Quirós Pozo

Tesis doctoral: Towards a sustainable fish production. contributions to the optimization of mugilidae culture.. Fecha de lectura: 25/09/2023. Director/a/es: Lidia Esther Robaina Robaina y Francisco Javier Roo Filgueira

Dra. Yiyen Tseng

Tesis doctoral: Effects of dietary microminerals (zinc, selenium, manganese and copper) on growth and skeletal development of gilthead seabream (Sparus aurata).. Fecha de lectura: 27/09/2023. Director/a/es: María Soledad Izquierdo López y David Domínguez Montesdeoca

Dr. Carlos Quintana Ramírez

Tesis doctoral: Estudio de la influencia de la melatonina sobre la actividad citotóxica de la hipertermia en células leucémicas humanas.. Fecha de lectura: 28/09/2023. Director/a/es: José Martín Quintana Aguiar y Francisco José Estévez Rosas

Dra. Carmen Verónica Martín León

Tesis doctoral: Perfil toxicológico de los vegetales de hoja consumidos en Canarias: contenido en contaminantes tóxicos (metales pesados y nitratos) y estimación del riesgo.. Fecha de lectura: 29/09/2023. Director/a/es: Octavio Luis Pérez Luzardo, Luis María Domínguez Boada y María del Carmen Rubio Armendáriz

Dra. María Carla del Estal García

Tesis doctoral: Importancia del comportamiento directivo y de las actitudes de los profesionales para el rendimiento de los centros de salud de atención primaria en la isla de Gran Canaria.. Fecha de lectura: 5/10/2023. Director/a/es: Santiago Melián González

Dra. Yolanda Ramallo Fariña

Tesis doctoral: Efectividad y Coste efectividad de intervenciones de transferencia de conocimiento y modificaciones en los estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus 2. Estudio INDICA.. Fecha de lectura: 6/10/2023. Director/a/es: Anna María Wägner Fahlin y Pedro Serrano Aguilar

Dr. Ángel Pinedo Fernández

Tesis doctoral: El ruido y la ciudad histórica: casos de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de La Palma.. Fecha de lectura: 9/10/2023. Director/a/es: Santiago de Luxán Meléndez

Dra. Carolina Álvarez Díaz

Tesis doctoral: La traducción y la interpretación en las relaciones comerciales entre Canarias y África.. Fecha de lectura: 11/10/2023. Director/a/es: Laura María Cruz García y Heather Adams

Dra. Behnaz Majlesein

Tesis doctoral: Towards sustainable IoUT networks: enhancing self-powered and camera-based underwater optical wireless communication systems. Fecha de lectura: 17/10/2023. Director/a/es: José Alberto Rabadán Borges y Julio Francisco Rufo Torres

Dra. Alicia Sofía Velázquez Wallraf

Tesis doctoral: Estudio comparativo de las lesiones causadas por burbujas de gas mediante modelos experimentales.. Fecha de lectura: 19/10/2023. Director/a/es: Antonio Fernández Rodríguez, María José Caballero Cansino y Yara Bernaldo de Quirós

Dra. Irene Santana Domínguez

Tesis doctoral: Fenómeno de segundas víctimas en obstetricia: adaptación transcultural del cuestionario SVEST al contexto español y evaluación de sus propiedades psicométricas.. Fecha de lectura: 23/10/2023. Director/a/es: Alicia Inmaculada Martín Martínez y Héctor González de la Torre

Dr. Ismael Rodríguez Marrero

Tesis doctoral: Experiencias de la guerra y ocupación insulares en el Atlántico y el Pacífico: las Canarias y la Ryukyu (1936-1953).. Fecha de lectura: 24/10/2023. Director/a/es: Juan José Díaz Benítez y María Luisa Monteiro Quintana

Dr. Francisco Estévez Sarmiento

Tesis doctoral: Evaluación de compuestos naturales y sintéticos con potencial terapéutico en oncología. . Fecha de lectura:26/10/2023. Director/a/es: Francisco Jesús Estévez Rosas y José Martín Quintana Aguiar

Dr. Alejandro de Arriba Fernández

Tesis doctoral: Promoción de la salud y prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes. . Fecha de lectura: 30/10/2023. Director/a/es: Lluís Serra Majem y María Dolores Gloria Fiuza Pérez

Dra. Isabel Soto Déniz

Tesis doctoral: La expresión de la recomendación y de la obligación en The Modern Cookery by A Lady (1818). Análisis y edición. Fecha de lectura: 31/10/2023. Director/a/es: Francisco José Álvarez Gil

Dra. María Rosaria de Simone

Tesis doctoral: La protección del medio ambiente marino en el ámbito de la Macaronesia: un problema de gobernanza multinivel.. Fecha de lectura: 3/11/2023. Director/a/es: Víctor Manuel Cuesta López

Dr. Jorge Romeu Monserrat

Tesis doctoral: Los certámenes académicos del siglo XVIII. Mucho más que un proyecto para el cuidado de la lengua. . Fecha de lectura: 7/11/2023. Director/a/es: Victoria Galván González

Dr. Kevin Manuel Santana Hernández

Tesis doctoral: Contribución al conocimiento de los parásitos y patologías de los vertebrados en las Islas Canarias. Fecha de lectura: 10/11/2023. Director/a/es: Eligia Rodríguez Ponce y Simon Priestnall

Dra. Idaira del Carmen Felipe Jiménez

Tesis doctoral: Evaluación sanitaria de los zifios en Canarias.. Fecha de lectura: 24/11/2023. Director/a/es: Antonio Fernández Rodríguez y Eva María Sierra Pulpillo

Dr. Pablo José Díaz Santana

Tesis doctoral: Patologías y causas de la muerte de los cetáceos varados en las Islas Canarias 2013-2018.. Fecha de lectura: 30/11/2023. Director/a/es: Manuel Antonio Arbelo Hernández y Antonio Fernández Rodríguez

Dra. Soumaya Dghim Ep Aatar

Tesis doctoral: Identification of nosema cells using microscopic images.. Fecha de lectura: 20/12/2023. Director/a/es: Carlos Manuel Travieso González

Dr. Víctor Galván Álvarez

Tesis doctoral: Regulación de los sistemas antioxidantes musculares por ejercicio físico y dieta en seres humanos: implicaciones para el desarrollo de un producto turístico de alto valor añadido para Canarias. . Fecha de lectura: 22/12/2023. Director/a/es: José Antonio López Calbet

Dra. Luci Mara Motta da Rocha

Tesis doctoral: Aplicación de cuestionarios de autovaloración en pacientes con Hallux Valgus. . Fecha de lectura:19/01/2024. Director/a/es: Gerardo Garcés Martín

Dr. Pedro Francisco Méndez Guerra

Tesis doctoral: El patrimonio arqueológico y su gestión: propuesta de un modelo de valoración patrimonial y su aplicación a casos de España y Portugal.. Fecha de lectura: 26/01/2024. Director/a/es: Pablo Atoche Peña

Dr. Juan Daniel Moreno Gázquez

Tesis doctoral: Contribution to optical camera communication using multisprectral cameras an LED's termal effect. . Fecha de lectura: 6/02/2024. Director/a/es: José Alberto Rabadán Borges y Julio Francisco Rufo Torres

Dr. José Antonio Valdazo Hernández

Tesis doctoral: Forests of the Brown macroalgae Gongolaria abies-marina (S. G. Gemelin) Kuntze: from phenology to temporal trends in Gran Canaria Island (Eastern Atlantic).. Fecha de lectura: 15/02/2024. Director/a/es: María Ascensión Viera Rodríguez y Fernando José Tuya Cortés

Dr. Beneharo Álvarez Pérez

Tesis doctoral: El proceso de preparación previa del intérprete: una propuesta de aplicación práctica para la elaboración de glosarios en traducción e interpretación.. Fecha de lectura: 16/02/2024. Director/a/es: Jéssica María Pérez-Luzardo Díaz

Dr. Jesús Galván RuizDa

Tesis doctoral: Sistemas de identificación de Lengua de Signos mediante series temporales. Fecha de lectura: 16/02/2024. Director/a/es: Carlos Manuel Travieso González

Dr. Jorge Isidoro Matos Rivero

Tesis doctoral: Avances en el diagnóstico ecocardiográfico de la hipertensión pulmonar en la dirofilariosis cardiopulmonar canina. . Fecha de lectura: 16/02/2024. Director/a/es: José Alberto Montoya Alonso y Elena Carretón Gómez

Dr. Thomas Alexander Spengler

Tesis doctoral: Essays on sustainability and performance in ports.. Fecha de lectura: 22/02/2024. Director/a/es: Beatriz Erasmi Tovar de la Fe y Gordon Wilmsmeier

Dra. Ana del Carmen Arriola Velásquez

Tesis doctoral: Radionucleidos naturales como trazadores de erosión, acumulación y transporte de sedimentos costeros: la playa de Las Canteras y la bahía del Confital como caso de estudio.. Fecha de lectura: 26/02/2024. Director/a/es: Alicia María Tejera Cruz y Pablo Martel Escobar

Dra. Alba González Vega

Tesis doctoral: Impact of recent volcanic eruptions in the Canary Islands on the physical-chemical and biological properties of the local marine environment.. Fecha de lectura: 26/02/2024. Director/a/es: Eugenio Óliver Fraile Nuez y Jesús María Arrieta López de Uralde

Dr. Idalmy González González

Tesis doctoral: La tricontinentalidad como proyecto museológico y museográfico en el Centro Atlántico de Arte Moderno (1989-2015): aportaciones del CAAM a la cultura en Canarias.. Fecha de lectura: 01/03/2024. Director/a/es: María Ángeles Alemán Gómez y José Díaz Cuyás

Dr. Alberto Javier Ormazábal

Tesis doctoral: Uso de la fisioterapia invasiva en la espasticidad y su aplicación en la esclerosis múltiple.. Fecha de lectura: 01/03/2024. Director/a/es: Montserrat González Platas y Pablo Herrero Gallego

Dr. Marcos Fumero Hernández

Tesis doctoral: Aportaciones al conocimiento anatómico de la cabeza y cavidad celómica del frailecillo (Fratecula arctica) medianrte cortes anatómicos, tomografía computerizada y resonancia magnética.. Fecha de lectura: 2/03/2024. Director/a/es: María Inmaculada Morales Fariña, José Raduán Jaber Mohamad y Mario Óscar Encinoso Quintana

Dr. Antonio Serradell Pastor

Tesis doctoral: Functional additives as a tool to improve robustness of European sea bass (Dicentrarchus labrax) juveniles.. Fecha de lectura: 7/03/2024. Director/a/es: Daniel Montero Vítores y Silvia Torrecillas Burriel

Dra. Alice Bartalini

Tesis doctoral: Persistent organic pollutants (POPs) in marine species. Fecha de lectura: 12/03/2024. Director/a/es: Begoña Jiménez Luque y Juan Muñoz Arnanz

Dra. Irene Caballero Bruno

Tesis doctoral: Effects of vehicle seat configuration on user comfort and sleep quality for a lying occupant.. Fecha de lectura: 12/03/2024. Director/a/es: Pedro Manuel Hernández Castellano

Dra. María Neboa Zozaya González

Tesis doctoral: Health and risk behaviors among children and adolescents in Spain: examining the influence of individual, familiar and contextual factors.. Fecha de lectura:18/03/2024. Director/a/es: Laura Vallejo Torres y Juan Oliva Moreno

Dra. Aránzazu del Carmen Guedes Santana

Tesis doctoral: Valoración de distintos métodos para un control integrado de la coccidiosis caprina.. Fecha de lectura: 21/03/2024. Director/a/es: Antonio Ruiz Reyes y José Manuel Molina Caballero

Dra. María Eugenia Galán García

Tesis doctoral: Evaluación de los signos citomorfológicos de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) del carcinoma papilar de tiroides predictores de la mutación del gen BRAF en la biopsia.. Fecha de lectura: 22/03/2024. Director/a/es: Juan José Cabrera Galván y Juan Francisco Loro Ferrer

Dr. Pedro Javier Sosa Alonso

Tesis doctoral: Construyendo la memoria. Fuentes orales y escritas, arqueología y paradigmas historiográficos.. Fecha de lectura: 4/04/2024. Director/a/es: Germán Santana Pérez y Jorge Onrubia Pintado

Dr. David Marbella Fernández

Tesis doctoral: Utilidad clínica de la entrada torácica como estructura anatómica de referencia para valorar la silueta cardíaca en radiografías torácicas de la especie canina.. Fecha de lectura: 29/04/2024. Director/a/es: José Alberto Montoya Alonso

Dra. Melodie Odille Gutiérrez Suárez

Tesis doctoral: El segundo sexo a réplica. La fotografía y la performance a disposición de las sexualidades olvidadas en ambas orillas del Atlántico (1968-2018).. Fecha de lectura: 30/04/2024. Director/a/es: María de los Reyes Hernández Socorro

Dra. Eligia González Rodríguez

Tesis doctoral: Morfología del cráneo de la iguana verde (Iguana iguana), iguana rinoceronte (Cyclura cornuta cornuta) y tortuga boba (Caretta caretta). Enfoque comparativo mediante técnicas de diagnóstico por imagen avanzadas y secciones anatómicas.. Fecha de lectura: 2/05/2024. Director/a/es: José Raduán Jaber Mohamad y Mario Óscar Encinoso Quintana

Dra. Paula Santiago Díaz

Tesis doctoral: Determinación de polifenoles, aminoácidos y otros metabolitos en microalgas y sus exudados.. Fecha de lectura: 3/05/2024. Director/a/es: Milagros Ángeles Rico Santos y Argimiro Rivero Rosales

Dra. Simona Andrea Segura Göthlin

Tesis doctoral: Poxvirus en cetáceos: un potencial bioindicador de la salud y el bienestar en mamíferos marinos.. Fecha de lectura: 7/05/2024. Director/a/es: Manuel Antonio Arbelo Hernández y Eva María Pulpillo Sierra

Dra. Veronica Arnone

Tesis doctoral: The organic complexation of iron and copper in marine environments.. Fecha de lectura: 10/05/2024. Director/a/es: Juana Magdalena Santana Casiano y Aridane González González

Dr. Dagauh Gwennael Gautier Komenan

Tesis doctoral: Canarias y la cooperación al desarrollo como respuesta a los desafíos de seguridad y migraciones en el Sahel occidental (2005-2021).. Fecha de lectura: 22/05/2024. Director/a/es: Juan José Díaz Benítez y Francisco del Pino Quintana Navarro

Dra. María Nieves Jaén Sánchez

Tesis doctoral: Farmacología aplicada a estudios experimentales y clínicos, epidemiológicos, farmaeconómicos de farmacovigilancia y calidad de vida y de utilización de medicamentos. Fecha de lectura: 24/05/2024. Director/a/es: José Luis Pérez Arellano y Cristina Carranza Rodríguez

Dra. Sonia Raquel León Martín

Tesis doctoral: Contributions to the development of hyperspectral imaging instrumentation and algorithms for medical applications targeting real-time performance.. Fecha de lectura: 18/06/2024. Director/a/es: Gustavo Iván Marrero Callicó e Himar Antonio Fabelo Gómez

Dra. Alicia Inurria Heras

Tesis doctoral: Optimización de la rehabilitación de tortugas boba (Caretta caretta): pautas de fluidoterapia idóneas y caracterización de causas de varamiento inusuales.. Fecha de lectura: 2/07/2024. Director/a/es: Jorge Ignacio Orós Montón

Dra. María Isabel Baños Cerón

Tesis doctoral: The impact of climate change stressors on microbial respiration and community structure: ocean acidification and artificial upwelling.. Fecha de lectura: 3/07/2024. Director/a/es: Javier Arístegui Ruiz y Mar Benavides Gorostegui

Dr. David Galante Sempere

Tesis doctoral: Amplificadores de bajo ruido (LNAS) RFIC / MMIC para comunicaciones inalámbricas.. Fecha de lectura: 5/07/2024. Director/a/es: Francisco Javier del Pino Suárez

Dra. Olivia Reta Pérez

Tesis doctoral: Nutrición trófica en pacientes sometidos a oxigenoterapia de alto flujo y/o ventilación mecánica no invasiva. Estudio Nutri-Trophic.. Fecha de lectura: 5/07/2024. Director/a/es: Sergio Ruiz Santana

Dr. José Salvador Cortés García

Tesis doctoral: Análisis econométrico de la gestión financiera empresarial en Ecuador. Fecha de lectura: 10/07/2024. Director/a/es: Jorge Vicente Pérez Rodríguez

Dr. Pedro de Pablos Rodríguez

Tesis doctoral: Utilidad del verde de indocianina en la linfadenectomía por cáncer de próstata. Factores pronósticos en el cáncer de próstata avanzado.. Fecha de lectura: 11/07/2024. Director/a/es: Juan Francisco Loro Ferrer y Miguel Ramírez Backhaus

Dra. Arima Romarey León González

Tesis doctoral: Literatura, sexo y subversión femenina: el viaje transmedial de Fingersmith en Ah-ga-ssi.. Fecha de lectura: 11/07/2024. Director/a/es: José Ismael Gutiérrez Gutiérrez

Dr. Luis Ernesto Monzón Atienza

Tesis doctoral: Study of the properties and mechanism of action of Bacillus velezensis D-18 for establishment as a probiotic bacterium in aquaculture.. Fecha de lectura: 12/07/2024. Director/a/es: Félix Antonio Acosta Arbelo

Dra. Patricia del Pino Cabrera García

Tesis doctoral: Fabricación y degradabilidad de biocomposites obtenidos con Pennisetum setaceum mediante el proceso de inyección.. Fecha de lectura: 19/07/2024. Director/a/es: Antonio Nizardo Benítez Vega y María Dolores Marrero Alemán

Dr. Octavio David Díaz Santana

Tesis doctoral: Interacción social entre el profesorado y el alumnado en educación primaria: análisis de los aspectos microsociológicos relacionados con el rendimiento educativo.. Fecha de lectura: 22/07/2024. Director/a/es: JSara María González Betancor y María Eugenia Cardenal de la Nuez

Dra. Ariana María de Figuereido Saraiva

Tesis doctoral: Edulcorantes naturales en alimentos y bebidas, una alternativa a la sacarosa.. Fecha de lectura: 23/07/2024. Director/a/es: Conrado Javier Carrascosa Iruzubieta y Antonio José de Almeida Simoes Raposo

Dr. Román Quevedo Reina

Tesis doctoral: Implementation of ANN-based models to assist in the analysis and design of jacket foundations structures for offshore wind turbines.. Fecha de lectura: 23/07/2024. Director/a/es: Juan José Aznárez González y Guillermo Manuel Álamo Meneses