Langostinos más 'gordos' en menos tiempo: la ULPGC transfiere su método millonario La universidad renueva su acuerdo de colaboración con la empresa líder en la cría de estos crustáceos, por el que comparte sus conocimientos científicos sobre mejora genética

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) renueva, por segunda vez, su contrato de colaboración con la empresa líder a nivel mundial en la cría de langostinos, Biogemar, del grupo Almar. Bajo esta colaboración, la ULPGC transfiere a la compañía ecuatoriana su conocimiento científico en la mejora genética del camarón, también conocido como langostino blanco, que está valorado en más de 7 millones de euros.

La institución académica cede, así, un novedoso método a la empresa, desarrollado por un grupo de científicos de la universidad grancanaria, liderado por el profesor Juan Manuel Afonso.

La ULPGC aclara en una nota que estos investigadores, a través de los institutos Ecoaqua, Siani, Tides e Idetic, llevan trabajando desde el año 2017 en las condiciones biológicas que mejoran tanto el crecimiento de las postlarvas de langostino como el engorde de estos crustáceos en su fase de desarrollo.

Desde la universidad enfatizan que, gracias a este método científico, se han alcanzado «resultados extraordinarios» entre los años 2021 y 2025. En concreto, se constató un crecimiento semanal del langostino de 1,8 gramos en 2021 y, cinco años después, de 3,5 gramos a la semana, casi el doble.

«Estos resultados han permitido un gran ahorro de costes para esta gran empresa ecuatoriana, pues se ha logrado engordar a los langostinos en mucho menos tiempo, pasando de tres a dos meses», manifiesta al respecto Juan Manuel Afonso, algo que se traduce en una mayor producción y en que los crustáceos alcancen tallas de peso superiores a las de sus competidores.

La renovación del contrato de colaboración, con una duración de cinco años, permitirá a los investigadores de la ULPGC seguir mejorando genéticamente al langostino blanco con respecto a su crecimiento, pero también incorporar nuevos objetivos, como son mejorar su robustez y la resistencia a enfermedades en condiciones de baja y alta salinidad.

El equipo de la universidad trabaja, a su vez, con una empresa regional para implementar la mejora genética del langostino en las islas y conseguir los resultados exitosos cosechados en Ecuador. «En esta ocasión, la diferencia es que estamos focalizando el trabajo en la posibilidad de una comercialización del producto en fresco y no en el mercado del congelado, que es lo que se hace en Ecuador», matiza Afonso.

La financiación que conlleva el desarrollo completo de este macroproyecto significa un «importante impulso y apoyo» al talento científico de la ULPGC, que posibilitará contratar a más profesionales y desarrollar nuevas investigaciones.