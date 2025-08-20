Lamentan que el superávit presupuestario de 2024 no se destine a mejorar el sistema educativo canario La Plataforma 5% para Educación recuerda que sobran 527 millones del anterior ejercicio y que las plantillas docentes son aún deficitarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:17

La Plataforma 5% para Educación denuncia a través de un comunicado la grave contradicción que supone que el presupuesto de 2024 del Gobierno canario se cerrara con un superávit de 527 millones de euros y que, por contra, la plantilla docente siga siendo deficitaria. Una situación agravada por el «despido de 567 interinos del sistema educativo canario como consecuencia del mal denominado plan de estabilización», señalan en su escrito.

El colectivo resalta que mientras el Ejecutivo regional «presume de buena gestión económica, miles de alumnos y alumnas ven reducidos los recursos humanos en sus aulas, incumpliéndose además la obligación legal de situar la inversión educativa en el 5% del PIB, según establece la Ley Canaria de Educación».

Debilidades no resueltas

En este sentido aseguran que los datos evidencian que en el último curso la plantilla docente en Canarias apenas creció un 0,6%, un ritmo muy por debajo de la media estatal (1,1%) y de comunidades como Extremadura (3,2%). «Esta evolución nos sitúa en el furgón de cola del crecimiento de plantillas y está devaluando la calidad de la enseñanza pública», añade la plataforma.

El colectivo insiste en que, si bien Canarias «ha mejorado muchos aspectos de su educación en las dos últimas décadas», esa mejoría «sigue siendo mucho más lenta que la del resto de comunidades y en algunos indicadores –inversión per capita en educación, escolarización 0-3 años o aumento de plantillas docentes–, nos hemos situado a la cola del Estado a pesar de tener una ley aprobada desde 2014 que exigía incrementos progresivos de la inversión».

Falta de voluntad política

En opinión del colectivo lo más preocupante de esta situación es que este déficit de personal no responde a una falta de recursos. «Hubiera bastado con añadir 454 millones de euros más al presupuesto de Educación de 2024 para haber alcanzado el 5% del PIB en inversión educativa. El Gobierno de Canarias se negó a hacerlo alegando falta de fondos, y ahora se comprueba que han sobrado 527 millones de euros, una cantidad superior a la necesaria», señalan en un comunicado en el que recuerdan que Canarias se ha alejado de los objetivos educativos establecidos por ley en los dos últimos ejercicios presupuestarios.

«Por todo ello, la Plataforma 5% para Educación exige un incremento de 250 millones en los presupuestos de 2026», exigen al Ejecutivo canario. El objetivo de esta dotación presupuestaria debería servir para incorporar a 700 docentes el próximo curso para acercar las plantillas docentes a las comunidades mejor dotadas, revertir los despidos del profesorado interino canario y potenciar los programas de atención a la diversidad.

Otros objetivos que se podrían alcanzarán serían los de acelerar la implantación de la escolarización de la educación infantil 0-3 años desde una oferta pública y alcanzar un presupuesto educativo equivalente al 5% del PIB, como establece la ley. «El dinero estaba: lo que ha faltado es la voluntad política de invertirlo en lo que realmente importa», concluye la plataforma.