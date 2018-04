La ULPGC custodia unos 4.000 trabajos de máster y grado

La secretaria de la ULPGC, Rosa Rodríguez, reconoce que las instituciones académicas españolas se sientes «afectadas» por la polémica en torno al máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que supuestamente obtuvo dicho título de forma fraudulenta. «Es un problema para todos porque pone el foco y la sospecha sobre que hacemos las cosas mal. Me preocupa y me entristece», dijo Rodríguez, quien añadió que le consta que los estudiantes de la ULPGC también están «muy enfadados» por las consecuencias de este asunto. «Aquí no hemos tenido protestas como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero me llegan comentarios y me preguntan: ¿Puede pasarnos esto a nosotros? ¿Estamos protegidos? ¿Cómo quedan nuestro títulos? Se les nota la preocupación», afirmó Rodríguez. La secretaria de la ULPGC asegura que la reglamentación de la universidad grancanaria impide cualquier irregularidad. «Tendría que ser un gran contubernio», bromeó.

En estos momentos, la ULPGC custodia en la biblioteca central de la universidad 3.944 trabajos de fin de grado, másteres y memorias de licenciatura, denominación que recibían estas tesinas antes de Bolonia. De ellos, 1.216 se encuentran a disposición pública a través del repositorio institucional. El resto es de acceso restringido a la comunidad universitaria por deseo expreso del alumnado que presentó dichos trabajos.

El tiempo de archivo depende del reglamento de cada centro, pero la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) puede pedir cualquiera de estos trabajos en una inspección. «A mí en el Grado en Derecho me vino y me dijo: Tráigame usted el trabajo de fulanito, y tuve que bajar al archivo y llevarlo en papel. Esto es un sistema que garantiza la calidad porque es una supervisión externa», aseguró Rodríguez. Según la secretaria de la ULPGC, es casi imposible no encontrar un trabajo fin de máster. «Es que lo tiene el centro, la biblioteca, el estudiante, el tutor y si te pones a tirar del correo electrónico, como miembro del tribunal también lo encuentras, y son tres miembros», añadió.

También puso en duda la versión de Cifuentes sobre el trato «especial» que la presidenta madrileña dice hacer recibido. «No eso no es posible. Un estudiante te puede decir que no puede venir a clase porque tiene un turno, o a un examen porque le coincide con otro, pero que no esté, no haga trabajos ni examen... Eso no puede ser. Ni siquiera cabría decir: Usted este trabajo no lo haga. Puede que se permita hacerlo más tarde porque está enfermo, pero para eso también hay un procedimiento que pasa por el decanato y es fácil de rastrear», afirmó.