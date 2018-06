La EBAU aborda el tema de la soledad

La soledad, la gran patología de nuestro tiempo, no es una idea romántica que hasta puede resultar atractiva en la voz de ciertos poetas sino ese jardín vacío en el que nada crece ni va a crecer excepto la pena», con esta frase terminaba el texto propuesto al alumnado canario para comentar en el primero de los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que arrancó ayer.

Ramos: «Castilla-León no tiene datos para poder opinar»

«El desconocimiento genera monstruos y Castilla León no tiene datos para poder opinar sobre nuestras pruebas», afirmó ayer el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la ULPGC, Antonio Ramos Gordillo, sobre la amenaza de aquella comunidad de que «vigilaría» las pruebas de EBAU en Canarias porque considera que son más fáciles. A juicio de Ramos, «nuestras pruebas se corresponden con lo que hay que hacer», donde el 30% del contenido el diferente porque se basa «en el conocimiento del entorno, el lugar en el que nos movemos y hacia dónde queremos ir». En su opinión, se han mezclado los datos de PISA, «que se hacen con un alumnado determinado y con una edad determinada» con los de la EBAU, «que es otro alumnado» olvidando que «muchos de los del informe PISA no llegan a hacer la EBAU porque no llegan a hacer el bachiller». Además, resaltó Ramos Gordillo, en otras pruebas los estudiantes canarios también destacan, entre ellas el MIR, señaló, y «la estudiante que más nota sacó el año pasado fue una estudiante canaria» porque «lo merecía», añadió.