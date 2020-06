La Ceapa critica que el Gobierno permita ratios de hasta 25 alumnos por clase

Ceapa responde así a la guía presentada este pasado martes por el Ministerio de Sanidad y el de Educación con recomendaciones para la vuelta a las clases en septiembre, después de la suspensión de la docencia presencial decretada en marzo contra el coronavirus. En la guía, el Gobierno recomienda que las clases no tengan más de 20 alumnos el próximo curso, pero dejará en manos de las comunidades autónomas que puedan elevar esa cifra hasta 25, el máximo legal. «La guía presentada por el Gobierno permite flexibilizar el máximo del alumnado para los grupos de convivencia estable de cara al nuevo curso. No podemos mantener unas ratios como si no existiese pandemia, prevaleciendo otros criterios sobre las medidas preventivas de salud», expone en un comunicado Ceapa, que agrupa a 12.000 asociaciones de madres y padres de toda España.

La confederación de familias de la escuela pública reclama que el próximo curso sea «100% presencial como garante de la igualdad de oportunidades del alumnado», con «instrucciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles para una vuelta a clase segura» y «plena participación de las familias y del alumnado en la toma de decisiones». También que incluya «planes de conciliación familiar y laboral».

Además, Ceapa coincide con el Ministerio de Educación de Isabel Celaá al proponer una «flexibilización y adaptación del currículum para alcanzar los aprendizajes imprescindibles, eliminando los contenidos que sean innecesarios», pero exige que se garantice «mayor inversión la escuela pública» ante el nuevo escenario que deja la pandemia.