La inversión educativa en Canarias, de «caminar como un cangrejo a avanzar como un caracol» La Plataforma por el 5% denuncia que los prespuestos de 2026 «incumplen, una vez más, la Ley Canaria de Educación»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:07

La Plataforma por el 5% para Educación denunció este lunes que los presupuestos regionales para 2026 «incumplen, una vez más, la Ley Canaria de Educación (LCE)» y «la inversión en educación respecto al PIB se estanca, al pasar del 4,05% al 4,07%» y sigue muy lejos de lo que establece la ley. «Si en los dos primeros años de legislatura la educación caminó como los cangrejos, retrocediendo respecto al PIB en 2024 (4,20%) y 2025 (4,05%), ahora avanza como los caracoles, unas tímidas dos centésimas», sostiene el colectivo que nació para exigir que se cumpla lo espipulado en la ley educativa canaria.

La norma establece en su articulado que a partir del 2022 Canarias debe dedicar a la Educación al menos el 5% del PIB «para poder acometer los programas y actuaciones necesarias para superar la brecha educativa del archipiélago y acelerar la mejora de sus indicadores educativos».

«Cuatro años después del plazo establecido en la ley», dice la plataforma, «el presupuesto educativo se mantendrá, tal y como señala el proyecto de Presupuestos para 2026, a casi un punto porcentual por debajo de lo establecido por la ley y registra un déficit inversor de 595 millones de euros, lo que está impidiendo dar el salto hacia adelante que necesitan nuestra infancia y nuestra juventud».

La plataforma «lamenta» que las cuentas públicas para el tercer año de la legislatura «continúen en una senda que nos sitúa muy lejos del 5% que establece la LCE, impidiendo, por tanto, que Canarias afronte adecuadamente sus prioridades, como la extensión de la educación infantil temprana, atención a la diversidad del alumnado, disminución de ratios, aumento de plantillas, mejora de las infraestructuras o desarrollo de la Formación Profesional».

Según este colectivo, «aunque en el proyecto de presupuestos que el Gobierno de Canarias remitió recientemente al Parlamento la educación crece en números absolutos en 167 millones de euros (6,87%), apenas supone un pequeño avance en el camino de llegar al 5%». Y añade que en la anterior legislatura se logró llegar al 4,63%, «el mejor dato hasta ahora».

«Si queremos que nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud tengan el futuro que se merecen, es necesario que los responsables políticos pasen de las declaraciones grandilocuentes y las buenas intenciones a la asunción de compromisos concretos y la asignación de los recursos necesarios para ello, concluye.