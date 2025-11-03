«Olvidos imperdonables» en los presupuestos canarios de Educación: de las becas del alumnado NEAE a ECCA Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denuncia «tres graves ausencias» y asegura que presentará enmiendas para la restitución de los fondos

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández denunció este lunes los «olvidos imperdonables» del Gobierno canario en el presupuesto de Educación para el año 2026. La portavoz parlamentaria en la materia del grupo destacó «tres graves ausencias»: las becas para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), la financiación de Radio ECCA y el apoyo económico a la Escuela de Actores de Canarias.

Ante esto, Hernández avanzó que NC-BC presentará enmiendas para la restitución de los fondos y ratificar el compromiso de su partido con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la formación cultural de las canarias y los canarios, tal y como se recoge en un comunicado.

La portavoz puso de relieve que la Consejería de Educación deja sin financiación tres pilares fundamentales del sistema educativo y cultural canario, pese a que el Ejecutivo registró en el Parlamento unas cuentas que crecen en más de 813 millones de euros con respecto a 2025.

El primer «olvido» destacado por la diputada, que calificó también como «el más doloroso», es la desaparición de las becas para el alumnado NEAE, que en 2025 alcanzaron los 800.000 euros.

Recordó sobre estas ayudas que permiten a las familias afrontar el coste del esfuerzo pedagógico, el apoyo psicológico, la logopedia o las terapias especializadas fuera del horario escolar. «Sin estas becas, muchos niños y niñas se quedarán sin el apoyo que necesitan para avanzar», aseveró.

Para Hernández, se trata de una situación «incomprensible», cuando el propio departamento liderado por Poli Suárez reconoce el aumento significativo del alumnado NEAE.

El segundo «olvido» es la falta de financiación de Radio ECCA, la institución educativa con más de medio siglo de trayectoria. Hernández enfatizó que miles de canarios y canarias han conseguido un título de Secundaria o formación gracias a la entidad, que «les ha cambiado la vida».

Trajo a la memoria también que el Parlamento aprobó recientemente la Ley Canaria de Universidades Populares, que blinda jurídicamente la apuesta por Radio ECCA. Sin embargo, el presupuesto para 2026 «no incluye ni un euro para su financiación», después de que en 2025 contara con una partida de 875.000 euros.

Hernández se refirió a la Escuela de Actores de Canarias como el tercer «ausente», única institución pública de formación superior en arte dramático del archipiélago. Señaló que el año pasado ya se produjo «un recorte grave», al pasar de 925.000 a 500.000 euros, algo que se pudo «corregir» con las enmiendas que presentó su partido para tener 1,16 millones de euros.

La diputada insistió en que eliminar su financiación es «condenar a la precariedad la única vía que tienen nuestros jóvenes para formarse profesionalmente» en las artes escénicas «sin salir» de las islas.

Por todo ello, la organización nacionalista presentará enmiendas al proyecto de ley del presupuesto, en trámite en el Parlamento, para restituir estas partidas y defender un modelo educativo «inclusivo, equitativo y comprometido con la cultura y la formación a lo largo de la vida».

Carmen Hernández expresó su deseo de que efectivamente «se trate de olvidos, aunque sean imperdonables», y manifestó la «obligación» de NC-BC de «corregirlos», porque se está hablando «de derechos, de cultura, de inclusión y de futuro para Canarias».