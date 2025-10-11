Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Migdalia Machín, en una comisión parlamentaria reciente. EFE

Un 63% de los graduados en las universidades canarias logran trabajo al año de titularse

La mitad de los titulados en la universidades públicas se insertan en el mercado laboral tres meses después de acabar los estudios

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

La inserción laboral de los graduados en las universidades públicas canarias un año después de terminar sus estudios es de un 63%, con un 65% en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y un 61% en la Universidad de La Laguna (ULL).

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, expuso este viernes los datos del Instituto Canario de Estadística correspondientes al curso 2022-2023 en respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván, quien consideró que un 63% de inserción es una cifra baja, considerando las cifras de desempleo juvenil.

Migdalia Machín indicó que el Istac hace un seguimiento de la inserción en todas las titulaciones, máster y doctorado en las universidades públicas y ha suscrito recientemente convenios de colaboración con la Universidad Atlántico Medio, la Universidad Europea y la Fernando Pessoa para integrar datos de universidades privadas.

Los datos del Istac del curso 2022-2023 indican que el 52% de los estudiantes de universidades públicas Canarias están trabajando tres meses después de finalizar sus estudios.

Por ramas de conocimiento, Ingeniería y Arquitectura presentan la mayor inserción laboral con 64%, mientras que Artes y Humanidades alcanzan 31%.

A un año de finalizar estudios, la inserción laboral alcanzó el 63%, con un 65% en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y un 61% en la Universidad de La Laguna.

Estos datos permiten analizar tendencias del mercado laboral y orientar políticas públicas de educación superior y empleo, explicó la consejera.

Además, estos indicadores aliviarán al estudiantado de las islas, ya que los jóvenes preuniversitarios canarios se encuentran entre los más pesimistas de España respecto a su futuro laboral, ya que el 49% cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, según se desprende del 'X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

