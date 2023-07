El Gobierno abordará «de manera inmediata» la financiación de las universidades públicas

El Gobierno canario abordará «de manera inmediata» la financiación de las universidades públicas. Así lo aseguró este viernes el presidente canario, Fernando Clavijo, que participó en el Demo Day de Spin on que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el campus de Tafira.

Clavijo dijo que partirán del texto del contrato programa que ya se estaba negociando con Manuela Armas. «Vamos a tener que sentarnos de manera inmediata. De hecho, no solo mandamos una carta, sino que los rectores me mandaron una carta a mi y la consejera, [Migdalia Machín] que acaba de llegar se sentará para definir ese marco de financiación que dote a la universidad de una estabilidad».

El presidente canario recordó, además, que «ese contrato programa va a vincular a las dos partes. Es decir, va a generarle también a la universidad una serie de obligaciones con la sociedad canaria que estamos absolutamente convencidos de que ellos van a asumir porque están al servicio, igual que yo, de la sociedad canaria».

Cabe recordar que el nuevo sistema de financiación para las universidades que no se llegó a cerrar en el anterior mandato llegaría a 2030 y destinará el 0,65% del PIB canario a la educación superior, por lo que se cumplen los objetivo de la ley de Organización del Sistema Universitario (LOSU). El documento, trabajado con la Consejería de Educación y Universidades que dirigía Manuela Armas, pedía solo de unos «flecos» para firmarse y liga una parte de la financiación de ambas instituciones a la consecución de objetivos.

De las universidades a la sociedad y las empresas

Clavijo agradeció al rector de la ULPGC, Lluís Serra, la invitación al Demo Day de Spin on. «Creo que es el camino de poder transferir el conocimiento de nuestros centros más importantes del saber, que son las universidades públicas, hasta el tejido productivo y conseguir que los alumnos estén interesados en emprender empresas spin off o startups, que los conocimiento adquiridos a lo largo de su formación, en los que se ha invertido recursos importantes públicos, luego puedan ser transferidos en emprendimiento, en talento o simplemente en proyectos para que puedan las empresas canarias acoger y mejorar su productividad . En este sentido, la ULPGC es un ejemplo y he querido atender a esta llamada porque es el camino a seguir».

Además, destacó que «el nuevo Gobierno de Canarias se ha marcado precisamente como objetivo que las universidades públicas transfieran ese conocimiento a la sociedad porque es algo que nos va a permitir mejorar, con carácter general nuestra productividad y abrirnos y llegar a esa tan ansiada diversificación económica. Por lo tanto un placer estar aquí», abundó, «y animar ocho proyectos que son un ejemplo y seguir apoyando y apostando por estas iniciativas que van a construir la Canarias que queremos para los próximos años».

El rector de la ULPGC, Lluís Serra.

«Invertir en conocimiento para ganar dinero»

Serra, por su parte, recordó que la universidad «puede, tiene y debe innovar si entendemos la investigación como invertir dinero para generar conocimiento. En este caso vamos a hablar de invertir en conocimiento para ganar dinero. Es la transferencia al tercer sector mediante spin off e iniciativas que hoy se presentan aquí por segundo año consecutivo.

El rector de la ULPGC inistió en que «la universidad es un generador de PIB y es una institución en la que la inversión se traduce en un rendimiento económico importante», por lo que «si apretamos un poco el acelerador, como estamos haciendo estos últimos años, se convierte en un verdadero motor de cambio y de transformación del modelo económico que necesitamos en Canarias».

Financiada por el Consejo Social

La iniciativa Demo Day de Spin on by ULPGC la financia el Consejo Social de la institución. Y en su nombre habló su presidente, Tristán Pimienta. «Una de las funciones de los consejos sociales y en concreto de este es interrelacionar a la sociedad con la universidad y una forma de esa relación básica y fundamental es incentivar el emprendimiento empresarial y ayudar a la investigación aplicada para transferir ese conocimiento a los alumnos y de estos a la sociedad con un procedimiento como este. Innovando, creando nuevas ideas de empresa y poniendo eso fuera de la universidad porque es fundamental este papel de los consejos sociales para ayudar a crear trabajo. Tenemos que tener cada vez una mayor conexión con el mundo empresarial porque es quien sabe las demandas, quien nos dice lo que necesita y qué perfiles necesita. Cuando me planteó este proyecto la vicerrectora de Investigación [Marisol Izquierdo] no lo dudé ni un minuto».

Inversión pirvada en I+D+i

Sobre la ínfima inversión en I+D+i por parte del sector privado en las islas Fernando Clavijo dijo que no había que ser «injusto» porque «nuestro tejido productivo en un 90% son pequeñas y medianas empresas. Es muy difícil tener departamentos de investigación con empresas de cuatro o seis empleados. Por eso, lo que tenemos que favorecer es que, y de ahí esta consejería [Universidades y Ciencia], que se apoyen en las universidades públicas. Ahí es donde hablamos de esos compromisos que las propias universidades públicas puedan atender a esas pequeñas y medianas empresas. Que también tengan productos que faciliten a una lavandería, una panadería o una consultoría» acceder a la I+D+i. «Que el sector público, junto a las universidades públicas puedan darle a esas pequeñas empresas esa transferencia de conocimiento».

Tres premios

Ocho equipos se disputan hoy el Demo Day Spin on by ULPGC. Estos exponen sus modelos de negocio ante un comité de expertos del mundo empresarial y académico, que seleccionará tres de ellos para premiar su carácter innovador y su viabilidad.

AIR (Artificial Intelligence & Robotics), Otolic, Ebatinca (Empresa de Base Tecnológica Internacional de Canarias), Blink!, VioRes, Mosaico, GCP-Shrimp y Alternative Circuits son los ocho proyectos potenciales de spin-off académicas que competirán por los premios. Tratando áreas como economía circular, inteligencia artificial, acuicultura, innovación social e ingeniería biomédica.