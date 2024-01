Firmas para que la ULPGC coloque una bandera palestina como con Ucrania

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Manuel Santana y la profesora Miren Koldobike Velasco entregaron este martes en el registro de la universidad un documento con 154 firmas en el que solicitan que se coloque en el rectorado una bandera de Palestina en solidaridad con la población de Gaza y Cisjordania «víctima de atrocidades, violaciones de los Derechos Humanos y los Derechos Humanitarios».

«Presentamos este escrito para que la universidad se pronuncie ante este genocidio porque en los estatutos [de la ULPGC] dice defender la paz y Derechos Humanos», recuerda Santana. «La ULPGC, como cualquier universidad, no debe permanecer ajena a los hechos del mundo en el que vivimos» y «prueba de ello», dice el escrito, «es que, con normalidad, la bandera ucraniana se alzó en la sede institucional» en marzo de 2022. «Además, la ULPGC ha colocado en su web institucional un símbolo de apoyo a Ucrania diseñado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para que sea usado en apoyo y solidaridad con las instituciones académicas de Ucrania, sus comunidades universitarias y la población de este país en estos momentos difíciles».

Igual que la bandera de Ucrania

Los 154 firmas, recogidas entre docentes, investigadores y personal administrativo de la ULPGC, pretenden un trato igual con Palestina. «Creemos que la universidad debe hacer esto y dado que lo ha hecho con el tema de Ucrania pedimos por un lado que se pronuncie en contra del genocidio y que coloque una bandera de las mismas dimensiones que la de Ucrania en el rectorado. Algunos docentes la han puesto en sus despachos y se les ha mandado a retirarlas», lamenta Santana.

Preguntado sobre la supuesta «neutralidad» de las universidades, Santana asegura que es «como si en tiempo de Hitler me dijeran que tenemos que ser neutros. Debemos defender la paz y los Derechos Humanos y están matando a personas y especialmente a niños y niñas todos los días. Para cualquier ciudadano es un deber moral ante la injusticia y este genocidio de niños reclamar la paz. Yo, como intelectual, como catedrático de Historia Moderna soy objetivo en mi trabajo. Me he ganado una reputación en la historiografía, pero no soy imparcial. En el rectorado hay una bandera de Ucrania, pues que la haya de Palestina, del mismo tamaño», reclama.

Santana señala que no ha hecho una campaña de recogida de firmas, solo se lo mandó a contactos, reconoce, por eso el que tenga 154 firmas no significa que sean las únicas personas en la ULPGC a favor de esta acción. «Si la sociedad no se conmueve ante estas atrocidades estamos perdidos», añade.

Condena de las dos universidades públicas canarias

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna condenaron en un comunicado conjunto «la escalada bélica en la franja de Gaza que ha causado la muerte de miles de personas y ha provocado una nueva crisis humanitaria» el pasado 29 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. «Las acciones que afectan a civiles y que vulneran los principios básicos de humanidad, justicia y las normas del derecho internacional, las rechazamos de manera inequívoca y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familias», señalaron.