Familias y docentes aplauden la limitación del móvil en las aulas canarias

Tanto las familias como las organizaciones sindicales docentes aplauden la limitación del uso del móvil en los centros escolares de Canarias. La medida, que aún no ha sido publicada, la anunció en rueda de prensa el martes el consejero de Educación, Poli Suárez. La restricción, tal y como pedía el Consejo Escolar en el informe que emitió al respecto a petición de la Consejería, se aplicará en todas las etapas educativas obligatorias, de Infantil a Secundaria y FP, y durante toda la jornada lectiva, incluyendo los recreos y las actividades extraescolares. Aunque no se prohibe, pues considera Educación que los centros tienen autonomía para decidir si se utilizan estos dispositivos con fines pedagógicos y siempre bajo la supervisión docente.

«Como vocal de las familias he podido participar en el desarrollo del informe del Consejo Escolar y tramitamos diez enmiendas. Estamos muy contentos porque fue un ambiente cordial y en el que primó el espíritu de colaboración. Además, en el debate participó alumnado, No queríamos una prohibición, sino un marco regulatorio», explicó Sergio de la Fe, vicepresidente de la Federación Insular de Ampas Galdós.

Para la Federación de Enseñanza de CC OO la decisión que se ha tomado es la mejor posible. «Los centros son todos diferentes, cada uno debe tomar la decisión más oportuna», señala el secretario general, José Ramón Barroso en referencia a que no se ha prohibido sino limitado el uso de estos dispositivos móviles. «Lo que es necesario es una normativa que proteja a los centros de la decisión que tomen, unas garantías legales. Una limitación total no la veíamos, no es ese el matiz del Consejo Escolar. Estamos en la era de la tecnología, pero sí una limitación con garantías».

Lo anunciado por el consejero de Educación entra dentro del «sentido común» que aplicó el Consejo Escolar en su informe, señala uno de los portavoces del STEC, Gerardo Rodríguez. «Está muy bien regular el uso del móvil en la escuela porque sabemos que es que hay alumnado enganchado y está demostrado que distrae y es pernicioso para ellos».

Coincide con la opinión mayoritaria el presidente de ANPE, Pedro Crespo. «Lo que ha decidido Educación es coincidente con lo que pidió el Consejo Escolar y lo que ya venía reclamando nuestro sindicato. Que se pueda utilizar si el claustro y los consejos escolares de los centros lo aprueban enfocado a actividades didácticas. Debemos ser realistas. Muchos centros no disponen de dispositivos electrónicos y nos interesa hacer clases con ellos», reconoce Crespo.

Canarias pide una Conferencia Sectorial

Precisamente ayer tuvo lugar una reunión del Ministerio de Educación con las comunidades para llegar a un acuerdo o normativa común en todo el territorio nacional sobre el uso de los móviles en las aulas.

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, dijo ayer tras esa reunión que Canarias había expresado la «necesidad de convocar una Conferencia Sectorial para tener un debate sosegado» sobre el tema y explicó que había comentado las medidas que va a poner en marcha el archipiélago. «Nos hemos reafirmado en que vamos en la buena dirección y la decisión que vamos a tomar en los próximos días se corresponde con la preocupación que hay a nivel nacional sobre la pertinencia de los móviles en las aulas».