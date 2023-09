El examen de un alumno de 3º de la ESO que se ha viralizado por llamar Zimbabue a Castilla La Mancha

Con la vuelta a las clases en septiembre también regresan los clásicos disparates de los estudiantes en los exámenes y que algunos docentes cuelgan en sus redes sociales para que la sociedad sea consciente de las lagunas en los conocimientos más básicos de sus alumnos. Este ha sido el caso de Juanjo, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Granada y Premio Nacional al Mejor Expediente Académico del Ministerio de Cultura, que no ha dudado en sacar a la luz las respuestas a un control de Geografía de tercer curso de la ESO en el que pedía situar las comunidades españolas en un mapa. Para su sorpresa, un estudiante puso Zimbabue en el espacio de Castilla-La Mancha, junto con varios errores de bulto más. La publicación se ha hecho viral en redes sociales.

El docente colgó en 'X' (antiguo Twitter) un post en el que dice: «Y Castilla-la Mancha pasó a llamarse...». Un texto que acompaña de una fotografía del examen en el que se puede ver un mapa en el que esta comunidad autónoma aparece nombrada como «Zimbaue». El chico, además de confundir La Rioja con Cuenca, Cantabria con el País Vasco y Zaragoza con Aragón, también ha fallado en el mapa de Europa, al colocar Mérida en Francia o Roma en toda Italia. El examen provocó las carcajadas a su profesor.

Y Castilla la Mancha pasó a llamarse... 🤣🤣 pic.twitter.com/df2GCYHBlC — Dr. J.★ (@Juanjo_de_akkad) September 19, 2023

La publicación, que se ha viralizado rápidamente, no ha parado de recibir contestaciones: entre bromas divertidas y asombro al ver que los alumnos no saben ni ubicar las comunidades españolas. «Me he reído, pero me parece triste. ¿3º ESO?», ha preguntado un usuario. El profesor ha confirmado que los exámenes eran de una clase de tercer curso de Secundaria -14 a 15 años-, por lo que muchos se han sorprendido con el nivel. Y otro compañero de profesión ha señalado que también se encuentra ocurrencias como estas en sus exámenes: «Si os contara, cuando me toca corregir este tipo de exámenes, de las cosas que ponen».

Cuenca es Cancún

Pero no es la única publicación en 'X' de docentes que se hace viral en el arranque el curso. 'Elenadesociales', otra profesora de Historia, Historia del Arte y Geografía, ha revelado la hilarante respuesta de uno de sus alumnos a una pregunta sobre el antiguo Egipto, que ha desencadenado multitud de reacciones en las redes sociales. El chico le respondió: 'El primer paso es esperar a que se muera'. La profesora explicó que esta pregunta era una «cuestión extra» que suele incluir en todos sus exámenes para premiar a aquellos alumnos que demuestran estar atentos en clase y recuerdan detalles curiosos. El escolar no había atendido nada en sus clases al parecer.

«Un alumno mío pensaba que si en inglés Londres es London, Cuenca es Cancún. ¡Imposible no reírse CON ellos, nunca DE ellos!», confesó otra usuaria 'BeaTurquesa'. «Pregunta de examen: en qué año se fecha la fundación de Roma y por qué es tan importante. Un alumno respondió: en el año 0 a.u.c (ab urbe condita) ya que de ese punto los romanos cuentan sus años», contaba 'Tonifranro', otro docente en 'X'.