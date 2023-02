El ensayo de la nueva selectividad se amplía a cinco institutos canarios con pruebas de Filosofía y Dibujo

Alumnado de 1º de Bachillerato del instituto Pérez Galdós y la Escuela de Arte y Superior de Diseño en Gran Canaria, del instituto La laboral de La Laguna y el de Los Cristianos, en Tenerife, y de las Escuela de Arte Pancho Lasso, en Arrecife de Lanzarote, participará en la prueba piloto de la nueva selectividad que prepara el Ministerio de Educación y en el que también colaboran otras nueves comunidades. Aunque en principio iban a ser solo dos grupos, finalmente se amplió a cinco para suplir la colaboración de las regiones gobernadas por el PP. «Era necesario reasignar el número de grupos para que la prueba tenga validez estadística», explicó ayer a este periódico el director general de Ordenación, Innovación y Calidad del Gobierno canario, Gregorio Cabrera.

En total 150 estudiantes de las islas -30 en cada uno de los institutos seleccionados- se examinarán con el nuevo formato que dará el acceso a la universidad y lo harán con dos de las materias a evaluar, Filosofía y Dibujo Artístico I y tanto el profesorado como el estudiantado participante ya se está preparando, añadió Cabrera.

EN CONTEXTO Dos. La prueba piloto en Canarias contaba con dos grupos de 30 estudiantes cada uno. Ahora serán cinco.

Asignaturas. Las materias se han repartido entre las regiones que participan, en las islas los exámenes será de Filosofía y Dibujo Artístico I.

No puntuables. Este examen no tendrá repercusión en las calificaciones del alumnado.

Corrección. Una empresa externa diseñará los exámenes. Las correcciones sí las harán los docentes de cada región.

La prueba, que se celebrará a mediados de marzo, «no va a repercutir en el expediente del alumnado. Ni directa ni indirecta afectará a sus calificaciones», abundó. De hecho, «no se van a dar resultados ni por alumnado ni por centros» porque la intención es «obtener una muestra válida de si vamos por el buen camino» en este cambio de la selectividad que posiblemente, añadió Cabrera, volverá a llamarse la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). «Yo prefiero que se llame la PAU, es más clara y así no tendrá cambios», en relación a que hay comunidades en las que la actual selectividad de llama EBAU, como Canarias, y otras en las que se denomina EVAU.

Competencias

Los exámenes para la prueba piloto, que prioriza las competencias sobre el estudio memorístico, los prepara una empresa externa al Ministerio de Educación, explicó Gregorio Cabrera, algo que acordaron las comunidades en la comisión interterritorial de Ordenación Académica para no cargar de trabajo extra a su profesorado. Los docentes de las regiones que participan, en cambio, sí estarán al frente de la corrección de las pruebas que se someterán a una «doble corrección» con profesorado de otros centros.

Gregorio Cabrera llama la atención sobre el hecho de que esta es la primera vez que se somete un cambio educativo a una prueba piloto y recordó que en otras ocasiones, con cambios educativos, «no ha habido períodos intermedios para comprobar la eficacia el modelo». En esta ocasión, incluso, se pasará al alumnado que participa una encuesta de opinión sobre cómo se le han planteado las cuestiones o dónde ven las máximas dificultades, es definitiva, «cómo ven ellos la propia prueba y yo creo que eso siempre es positivo».

Por eso, continuó, cree que l a retirada de las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, de este experimento ha sido «una decisión política y no educativa». Como prueba Gregorio Cabrera señala que en la comisión de Ordenación «no se manifestaron abiertamente», es decir, la decisión no se tomó «en los órganos colegiados que tienen la competencia, sino que fue una decisión de carácter político». A su juicio, «un pilotaje de una nueva EBAU, se estuviera o no de acuerdo con el modelo planteado, si no se prueba su validez o no de la misma no de pueden defender determinadas posturas».