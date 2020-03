«En el Hispano Inglés las Matemáticas, por cuarta vez, son Top in Spain»

Enhorabuena Maialen, es usted la alumna Top in Spain en Mathematics. ¿Se lo esperaba? ¿Cuáles fueron sus sensaciones al salir de la prueba oficial de secundaria británica? — Durante el examen y al acabarlo tuve una buena impresión y pensé que me había salido bastante bien. Sin embargo, al ser un reconocimiento al mejor resultado a nivel nacional, no me esperaba ser yo la que se llevara el premio entre tantos candidatos. — Es usted la cuarta alumna del Hispano Inglés que consigue este reconocimiento en los últimos cinco años. ¿Cuál cree usted qué es la clave de estos logros? — La clave, sin duda, es el esfuerzo y la determinación. Tener los objetivos claros es imprescindible, pero todavía más importante es la constancia y el trabajo diario. Tener ganas de aprender y dedicarle tiempo. En mi caso, la obtención de este título tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de mis padres y de mi hermano, que están siempre ahí; de mi profesor de Mathematics, que nos preparó para el examen, además de orientarnos y dirigirnos para obtener los mejores resultados. Siempre fue una fuente de motivación.

«En el CHI todos los alumnos obtenemos la doble titulación oficial de ambos sistemas educativos, tanto británico como español»

— Este no ha sido su único logro, ya que anteriormente ha obtenido el High Achievement en Enterprise. Es decir, una alumna emprendedora y que domina los números. ¿Qué le ha motivado a obtener estos reconocimientos? — Las ganas de aprender son el principal motivo por el que, en mi opinión, se consiguen títulos como estos. Tener inquietudes y no estudiar solo para un examen, sino a partir de la curiosidad y con el objetivo de adquirir conocimientos. — Ahora se está preparando para afrontar la Selectividad EBAU. ¿Cómo ve ese nuevo reto? — Es una fase más en el camino para poder acceder a la carrera que quiero estudiar. Requiere esfuerzo y dedicación pero, definitivamente, merece la pena. Los resultados excelentes obtenidos por mi colegio en la Selectividad EBAU significan que salimos muy bien preparados para superar este reto. — ¿Tiene ya claro qué quiere estudiar y en qué universidad? — Biomedicina. Hace dos veranos tuve la posibilidad de asistir a un campus científico sobre genética, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Esta oportunidad incrementó mi interés en la investigación y, después de algunas experiencias personales, tuve claro que quería dedicarme a la ciencia y a la investigación. Aún no tengo claro a qué universidad quiero ir. Hay varias en Reino Unido, como la University of Edinburgh, que me interesan por los programas formativos que imparten, además de ofrecerme la posibilidad de estudiar un año en otra universidad. — ¿Por qué en el Reino Unido y no en España? — Tener la experiencia de vivir en un país diferente, con personas de otras nacionalidades es una idea que me atrae. Haber realizado durante el pasado verano con mi colegio un programa de prácticas laborales en Inglaterra supuso un primer contacto interesante. Además, el hecho de que mi hermano esté cursando sus estudios universitarios en la universidad de Glasgow ha influido en mi decisión, pues me permitió conocer el funcionamiento, los métodos de aprendizaje y los planes de estudio utilizados en el Reino Unido, por lo que decidí seguir su camino. — ¿Cree que está preparada para afrontar una carrera universitaria en lengua inglesa? — Recibir clases de inglés desde nursery e infantil, cursar la primaria y la secundaria británica, además de preparar exámenes como el C2 Proficiency de Cambridge, nos garantizan salir del colegio muy preparados en esta lengua. Si bien, más allá de la formación en idiomas como estudiante, los valores como persona inculcados por el colegio de esfuerzo, determinación, solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo, son los que nos van a ayudar a superar los retos futuros. Quiero destacar el apoyo y trabajo constante de mis profesores en este camino.

«Cursar la primaria y la secundaria británica, además del C2 Proficiency de Cambridge, nos garantiza salir del colegio con total dominio en lengua inglesa»