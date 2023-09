Educación ubica en la escuela privada las 1.196 nuevas plazas de 0 a 3 años

Suárez insiste en achacar a la «falta de planificación y de gestión» del anterior Gobierno el problema

El consejero de Educación, Poli Suárez, abundó ayer en que el problema de que las nuevas aulas para acoger a 1.196 niños y niñas de 0 a 3 años en los centros públicos canario este curso es del anterior Ejecutivo, presidido por Ángel Víctor Torres. «El motivo es conocido, la falta de planificación y gestión para que estas aulas se pusieran en marcha a partir 11 de septiembre. Lo cierto es que el anterior Gobierno no hizo los deberes. Nosotros no solo hemos hecho nuestros deberes sino los que el gobierno de Ángel Víctor Torres no hizo presentando la mejor solución para que estos 1.196 niños y niñas no se queden en su casa», señaló Suárez.

El consejero se refería a la concertación con las escuelas infantiles privadas, así como el acuerdo con las municipales que aún tengan plazas libres.

«Cuando llegamos [a la Consejería] el personal de esta casa nos alerta de la situación. La analizamos y desde el minuto uno hemos comunicado a la población que este curso escolar 23-24 no iba a iniciarse para muchos niños y niñas de Canarias», dijo el consejero apelando a que desde el comienzo no ha ocultado el problema. «Tenemos un problema . No lo hemos ocultado. No nos hemos escondido. Nada más aterrizar el 17 de julio los técnicos de esta casa nos alertan de la situación de las aulas infantiles de 2-3 años», abundó.

«Podíamos quedarnos de brazos cruzaos y decir que el muerto es de otros, o actuamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos y escondemos o damos la cara?. Y es lo que hemos hecho durante este mes y medio. Nos hubiese gustado no haber tenido este problema, pero es real. Una herencia que no es moco de pavo. Estamos actuando. Es la mejor decisión que hemos podido tomar a lo largo de este mes y medio. 1.196 niños y niñas van a poder iniciar el curso a lo largo próximos días y semanas y no quedarse en su casa como hubiese pasado si no hubiésemos tomado esta decisión», zanjó.