Educación se queda sin sustitutos en nueve especialidades de secundaria

No podemos esperar a que se confuguren las nuevas listas tras las oposiciones porque hay que garantizar que haya personal para cubrir las vacantes», destaca el director general de Personal de la Administracion educativa, Rafael Bailón, quien no especificó cuántas sustiticiones sin cubrir sufren los institutos. «Hay picos de días, pero no son muchas» , señaló. Las especialidades afectadas son Lengua Castellana y Literatura, Latín, Matemáticas, Biología y Geología, Francés, Inglés, Música, Tecnología y Administración de Empresa. «Concurren en el presente procedimiento razones de interés público para su tramitación con la máxima celeridad, dada la necesidad urgente de cubrir las vacantes existentes de las especialidades cuyas listas se pretenden ampliar. Por ello, resulta conveniente la aplicación de la tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario», señala la resolución de la convocatoria.

Hoy termina el plazo para presentar las solicitudes. Los aspirantes no tendrán que realizar ninguna prueba y un comité los baremará en base a su formación académica, experiencia docente previa e idiomas. El objetivo de Educación es que las listas estén conformadas el 13 de abril para poder empezar a hacer llamamientos para cubrir sustituciones, destacó Bailón.

Los aspirantes admitidos se ordenarán a continuación del último inscrito de la lista vigente a 31 de diciembre de 2017 de cada especialidad, en orden decreciente según la calificación obtenida en el baremo de méritos. Estos nuevos integrantes de listas, si desean seguir formando parte de la misma, deberán presentarse a las oposiciones de secundaria.

El sindicato docente STEC exigió ayer que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes al entender que ante «el retorcido e insufrible» sistema de acreditación mediante certificado digital o cl@ve exigido «unido al corto periodo de tiempo del plazo» lleva «a muchos solicitantes a tener problemas de participación, llegando a correr el riesgo de quedarse fuera del procedimiento».