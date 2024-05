Educación pedirá a Madrid sacar oposiciones que favorezcan a los interinos canarios con 2.700 plazas

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de mayo 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El consejero de Educación, Poli Suárez, anunció este jueves que se iba a dirigir al ministerio para solicitar un nuevo proceso de estabilización docente con más de 2.700 plazas que beneficie al profesorado interino que ejerce en Canarias, ante los «insuficientes» resultados del concurso de méritos. Según el baremo provisional el 52,9% de las plazas han ido para docentes que no ejercen en Canarias. «La situación que se ha producido con más de las mitad de las plazas, provisionalmente, ganadas por docentes que no son interinos en las islas responde a que el anterior Gobierno y la Consejería no defendieron a Canarias ante el Estado en 2021 o, al menos, el Gobierno de Ángel Víctor Torres no defendió a Canarias con la convicción y rotundidad que requería porque en las islas la interinidad es especialmente elevada con un 40%», dijo Poli Suárez.

Nuevo concurso Canarias puede ofertar, dice Educación, otras 2.700 plazas en un «sistema flexible» que beneficie al personal interno de las islas.

40% Es el porcentaje de interinidad en Educación en las islas. Se quiere reducir al 8%.

100.000 Son los documentos que se rechazaron en el concurso por lo que se esperan «multitud» de alegaciones. Ahora, afirmó Suárez, «la actual Consejería no puede hacer absolutamente nada. No podemos modificar los baremos. Lo único que podemos hacer es cumplir la ley y terminar de completar el proceso». No obstante, añadió el responsable de Educación, están a la espera de la sentencia que el próximo 13 de junio dictará el Tribunal Europeo de Justicia «y por la respuesta que dará el Gobierno central». Noticia relacionada Educación Primaria, la especialidad con más plazas y peor parada para el docente canario, solo el 21% L.R.G. «Además de no haber defendido a Canarias y agachar la cabeza entendemos que el anterior Gobierno podía haber impugnado el decreto por meterse en competencias», dijo Suárez, en referencia a que se podía haber hecho un baremo similar al de sanidad, que prima con más puntos la experiencia de haber trabajado en Canarias. Un «mensaje de tranquilidad» Con todo, Poli Suárez quiso dar un «mensaje de tranquilidad». Es un «baremo provisional cuyo resultado podría variar al final del proceso debido a múltiples factores». Entre otras, añadió, porque hasta el próximo 15 de mayo se pueden presentar reclamaciones y se han rechazado numerosos documentos, más de 100.000 dijo el consejero. «Con ese gran volumen podría suceder que la resolución méritos sea posterior al de OPE por los que no afectará a los interinos en el curso 2024-25». Además, añadió, «muchos de los que han obtenido plaza se han presentado en otras comunidades que no han resuelto concursos por lo que finalmente no tomarán posesión». Y, además, «152 aspirantes han obtenido plaza en dos especialidades, y ya sabemos que 170 plazas se van a readjudicar». Además, el concurso de estabilización por oposición que se celebrará en junio oferta 1.145 por lo que «tendrán una segunda oportunidad». Noticia relacionada «Nefasto» concurso de méritos en Educación: «Hay que proteger a nuestros interinos» Luisa del Rosario Con todo, añadió Poli Suárez, «instaremos al ministerio nuevos procesos de estabilización que permitan rebajar la tasa de interinidad hasta ese 8% que nos pedía Europa. Vamos a solicitar la convocatoria de más de 2.700 nuevas plazas a través de un sistema concurso oposición flexible, sin examen eliminatorio y vamos a ir a Bruselas para abordar posibles soluciones antes del 13 de junio porque a veces Europa entiende mejor a Canarias», añadió Suárez. CCOO y UGT piden bajar las ratios como fórmula para mantener al personal que no tenga plaza Los responsables de Enseñanza de los sindicatos CCOO y UGT en Canarias criticaron ayer el resultado del concurso de méritos y lanzaron sus propias propuestas en una rueda de prensa en Tenerife, entre ellas y «la más inmediata», bajar las ratios para que el personal interino de Educación mantenga sus puestos. José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, explicó que quieren recabar el apoyo del Gobierno canario para que el concurso de traslados generales se celebre de forma anual y no bianual. De esta manera, dijo Barroso, buena parte de los interinos que han logrado plaza Canarias pero que no ejercen en las islas podrá solicitar el traslado a los 12 meses de ser nombrados, por lo que el profesorado interino de las islas mantendrá sus puestos de trabajo. «Otra cuestión que hemos pedido es que de manera extraordinaria se coordine con el Estado para que se concedan más comisiones de servicio. Eso ayudaría a todas las comunidades a ese tránsito, no solo a Canarias». Barroso cita a Cantabria, Asturias y Murcia entre las regiones que también sufre ese proceso. «También estamos negociando con el Gobierno central el tema de la jubilación parcial en la Administración Pública para acelerar el proceso porque eso permitiría más vacantes». Y otra de las cuestiones, añadió Barroso, «es el sistema de jubilación anticipada para funcionarios de carrera de 60 años, con 30 de servicio. Que se extienda y se permitan más jubilaciones porque sería otro colchón» para el personal interino. «Desde aquí», añadió el representante de CCOO, «se puede disminuir la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, una medida que permite la Lomloe, potenciar y ampliar el programa de claustros inestables y la reducción plurianual de ratios», añadió.