Educación justifica en la baja matrícula la eliminación del ciclo presencial de Igualdad en Canarias

La Formación Profesional seguirá ofertando el ciclo de Promoción de Igualdad de Género de manera presencial en un centro de Canarias, el CIFP La Laguna, Tenerife, al ser «el único con una cifra de peticiones suficientes para autorizar el grupo», según detalla el propio viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Rodríguez.

El responsable del área señala que la decisión de condensar la oferta en solo dos centros —el lagunero y el tinerfeño Mercedes Pinto, que lo ofertará online— responde a criterios «objetivos» y «cuantitativos» que se basan en los bajos datos de matrícula. «Es un ciclo que ha ido perdiendo año a año alumnado. En el curso 2024-25 llegamos a tener menos de 10 alumnos en el segundo curso, cuando la ratio es de 30», profundiza.

Las alarmas saltaron el pasado viernes, cuando el sindicato docente STEC denunció en un comunicado que el ciclo dejaría de impartirse de manera presencial en toda Canarias. Hasta la fecha lo ofrecían cinco centros, el CIFP La Laguna incluido. En su lugar, su oferta sería exclusivamente online y con cobertura para todas las islas, a través del CEAD Mercedes Pinto. Una modalidad que «no es apta para todos los perfiles de alumnado», según defendió.

La docente Celia Darias, que lleva formando en Promoción de Igualdad de Género desde que se implantó en las islas, comparte la denuncia del STEC: «Bien que se ponga online, pero no que se quite presencial, porque hay un perfil de estudiante que no va a poder adaptarse a la exigencia altísima de ese sistema», que traduce en estudiar y en organizarse por cuenta propia, con tutorías, solo, en base a la demanda. Para la docente la alternativa está en la semipresencialidad.

«Para que las políticas de Igualdad se puedan llevar a cabo tiene que haber profesionales formados y solo con la enseñanza online no vamos a garantizarlo», puntualiza.

Darias celebra que el ciclo se siga impartiendo de manera presencial en Tenerife el próximo curso, pero le parece insuficiente, pues cree que la presencialidad debe darse en las dos islas capitalinas: «Me preocupa que en la isla de Gran Canaria no se garantice la oferta».

Francisco Rodríguez reseña que el grueso del estudiantado que cursa este ciclo es adulto, con trayectoria profesional, por lo que el formato online le permite conciliar mejor la vida laboral y personal con la formación. Lo que espera es que el atractivo de la oferta digital impulse la demanda: «Para el próximo curso tenemos 67 alumnos admitidos de las cien plazas online ofertadas».

Darias repara en que existen más perfiles de estudiantes y considera inapropiado que se tomen decisiones en base a los datos de preinscripción de matrícula, que este año se abrió en Semana Santa, en un momento en el que no se tiene claro qué estudiar: «Sabemos que en junio y en septiembre se incrementan las solicitudes».

