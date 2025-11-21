Diferentes universidades del mundo conocen el «modelo pionero» de FP Adaptada de Canarias La Consejería de Educación lo presentó en el Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, celebrado hasta este viernes en Granada

María Victoria Molina (i) y Leticia Yánez, durante la presentación en el Congreso de Universidades y Discapacidad

Viernes, 21 de noviembre 2025

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha llevado su «modelo pionero» en Formación Profesional (FP) Adaptada al Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, que se celebró en Granada hasta este viernes. Fue la única administración educativa autonómica que participó en el evento.

El área destaca en un comunicado que pudo ofrecer «algunas pinceladas sobre el desarrollo y consolidación» de los Itinerarios Formativos de la FP Adaptada en Canarias, en un entorno «eminentemente universitario». Esta iniciativa tiene como fin último mejorar el acceso, permanencia y transición al empleo de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

María Victoria Molina y Leticia Yánez, dos técnicas de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y coordinadoras del programa en la Consejería de Educación, se encargaron de acercar el proyecto, a través de una ponencia.

Su intervención abrió la sesión dentro del grupo de trabajo dedicado a las prácticas inclusivas del estudiantado con discapacidad intelectual y del neurodesarrollo, en un espacio que compartieron con experiencias de universidades de Portugal, Italia, Francia, Chile y España.

Molina y Yánez abordaron la evolución del programa, que ha pasado de 56 itinerarios en el curso pasado a los a 66 de este, impartidos en centros públicos y concertados de todas las islas.

Estas enseñanzas, en sus modalidades IFE+16 e IFC+21, combinan formación en el centro educativo con estancias en empresas e incorporan metodologías basadas en el DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), docencia compartida, acompañamiento personalizado y adaptación curricular de las enseñanzas.

Además, subrayaron que las siete familias profesionales ofertadas en Canarias —Administración, Comercio, Agraria, Imagen Personal, Hostelería, Limpieza y Servicios Auxiliares— están vinculadas a los sectores con mayores oportunidades de inserción laboral para este colectivo.

Educación enfatiza que el congreso es uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la inclusión en la educación superior, organizado por a Universidad de Granada, Fundación ONCE e Inserta Empleo.

Arrancó este miércoles congregando a representantes de varias universidades y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); Fundación Universia; entidades vinculadas a Naciones Unidas; organizaciones de discapacidad como Autismo España o Salud Mental España; compañías como Acciona y expertos internacionales en políticas inclusivas.

La difusión del proyecto se ampliará con la publicación oficial de la comunicación en el libro de actas del congreso, editado por Fundación ONCE con ISBN, lo que permitirá que el modelo canario sea consultado como referencia entre universidades, investigadores y entidades especializadas.