La FP sigue creciendo en Canarias: arranca el curso con más de 47.000 estudiantes Las enseñanzas son «un motor de futuro para nuestras islas, una herramienta que une la educación con el empleo y que abre oportunidades reales para nuestros jóvenes», sostiene Manuel Domínguez

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Las clases de Formación Profesional arrancaron este lunes en Canarias con más de 47.000 mil estudiantes, una cifra récord. El curso se inauguró de forma oficial en un acto en el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Santa María de Guía, en el que estuvieron presentes el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, acompañado por el consejero de Educación, Poli Suárez, y el alcalde del municipio grancanario donde está el centro, Alfredo Gonçalves.

Domínguez destacó «la apuesta firme y decidida del Gobierno de Canarias por la Formación Profesional», al considerarla «un motor de futuro para nuestras islas, una herramienta que une la educación con el empleo y que abre oportunidades reales para nuestros jóvenes», según declaraciones recogidas en un comunicado de Educación. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico añadió que la promoción de este tipo de enseñanzas constituye «una de las principales prioridades en materia educativa del actual Gobierno» y reafirmó su compromiso «de seguir ampliando la oferta de forma personalizada y ajustada a las necesidades reales de cada rincón del archipiélago».

El consejero del área afirmó que «la FP en Canarias ha dado un giro decisivo y este curso es importante para demostrar todo el trabajo que se ha realizado». «Hoy contamos con más ciclos y más repartidos por todas las islas, con nuevos centros que acercan la Formación Profesional a la ciudadanía y con una planificación territorial, marcada por el Mapa Insular de la FP, que está basada en criterios objetivos, dijo el consejero en contraposición con la situación que encontraron en el inicio de la legislatura, añade la nota. «La FP busca convertirse en uno de los pilares esenciales para la empleabilidad de nuestra juventud, la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico de Canarias», concluyó

Y el alcalde de Guía fijo que la apertura del nuevo CIFP en el municipio «es un motivo de orgullo para toda la ciudadanía, porque sitúa a Guía como referente en la Formación Profesional en el norte de Gran Canaria y abre nuevas oportunidades para nuestros jóvenes». Es, añadió, «un proyecto largamente esperado, que sin duda marcará un antes y un después en la oferta educativa y en el desarrollo socioeconómico de la comarca».

La Formación Profesional en Canarias inicia el curso 2025-26 con 47.066 estudiantes matriculados a fecha de 14 de septiembre, repartidos en 2.600 grupos, «lo que supone un incremento de 84 grupos con respecto al curso anterior», destaca Educación.

Del total de alumnado, 3.619 corresponden a ciclos de grado básico, 17.442 de grado medio y 25.015 a grado superior, «a los que se suman 516 en Formación Profesional Adaptada y 474 en cursos de especialización», añade la nota.

En este nivel educativo dan clase en Canarias casi 4.000 docentes en los 175 centros públicos del archipiélago que imparten este tipo de enseñanzas, casi trescientos profesionales más que en el curso anterior «y sumando otros treinta prospectores que se encargan de la búsqueda de empresas para que los estudiantes realicen las prácticas», detalla la Consejería.

Dentro del mapa escolar, hay cinco nuevos centros integrados de FP. Cuatro -los ubicados en Valverde, San Sebastián de La Gomera, Morro Jable y Santa María de Guía- comienzan a funcionar este mismo lunes. También inicia su actividad un nuevo CIFP en Telde, en Gran Canaria, aunque este había adoptado la actual denominación desde febrero de 2025. En el caso de los nuevos centros de El Hierro y La Gomera, además, «se trata de los primeros de estas características en ambas islas, lo que supone un avance histórico para garantizar que su alumnado pueda acceder a oportunidades formativas de calidad sin necesidad de abandonar su lugar de residencia, reforzando la apuesta del Ejecutivo por este tipo de enseñanzas», destaca Educación.

FP Adaptada

En lo que respecta a la Formación Profesional Adaptada, que también comienza este lunes, este curso se ofertan 516 plazas en itinerarios formativos específicos y de capacitación, con un total de doce programas dirigidos tanto a jóvenes de entre 16 y 20 años con discapacidad intelectual leve o moderada, como a personas de entre 21 y 30 años con una discapacidad igual o superior al 33%. «Esta modalidad incorpora además ratios reducidas de doce estudiantes por aula, lo que asegura una atención más personalizada y contribuye a mejorar la inclusión y la empleabilidad de este alumnado», sostiene Educación.

Junto con la Formación Profesional, este lunes también han arrancado en Canarias las Enseñanzas de Régimen Especial, que incluyen las enseñanzas elementales y profesionales de Música, los ciclos de Artes Plásticas y Diseño, las Enseñanzas Artísticas Superiores y las Enseñanzas Deportivas.

Con ello, prácticamente se completa la incorporación progresiva de todas las etapas educativas que comenzó la semana pasada hasta alcanzar los 240.000 estudiantes que este curso inician la actividad lectiva en las aulas canarias. El próximo 22 de septiembre tocará el turno de las escuelas de idiomas (EOI), con las que finaliza el calendario de inicios de curso en todas las etapas educativas de Canarias.