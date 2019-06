Detectan a varios preparadores en los tribunales de la OPE a maestro

Docentes, la mayoría en activo, que preparan la oposición a grupos de aspirantes a maestro previo pago de entre 100 y 200 euros y que, además de facilitarles el temario, los ayudan a elaborar la programación didáctica. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. La cosa cambia cuando esos docentes no están dados de alta y no comunican a la Consejería de Educación que son preparadores de opositores, permitiendo, por tanto, que se les incluya en el sorteo para formar parte de los tribunales que evaluarán y calificarán a los futuros maestros.

Los sindicatos ANPE y STEC han detectado a una docena que no solo entraron en el sorteo, sino que fueron elegidos y ya estaban integrados en los tribunales de la Oferta de Empleo Público (OPE) al cuerpo de maestros en las mismas especialidades que estaban preparando. Y más grave aún, de los once docentes denunciados dos eran presidentes de tribunal, un puesto que no sale del sorteo, a los que elige directamente la Consejería de Educación.

Los preparadores «legales» que compatibilizan la docencia con la preparación de oposiciones justifican su condición a Educación antes del sorteo para que se los excluya del sorteo. Sin embargo, hay «muchos» que «no pueden justificar que son preparadores» y se arriesgan a entrar en el sorteo y a salir elegidos para los tribunales, algo que no solo deja en evidencia la transparencia del proceso, sino la fatal de igualdad de condiciones entre los opositores.

El presidente de ANPE, Pedro Crespo, considera que se trata de un problema «muy grave» porque «hay mucha gente preparando a opositores» de manera «ilegal», bien «por libre o vinculados a academias», denuncia también el portavoz de STEC, Fernando Pellicer.

ANPE y STEC han comunicado a Educación 11 casos «documentados y contrastados», algunos de ellos incluso «con canal de Youtube», a los que la Consejería ya ha «invitado» a abstenerse de formar parte de los tribunales.

Pellicer pide además a los preparadores que no declaran a Hacienda lo que cobran por sus clases y que, por tanto, no pueden alegar esta condición, que sean «horados y profesionales» y renuncien a estar en los tribunales donde van a avaluar a los opositores que han preparado. Pero también pide a la Consejería de Educación que actúe de oficio porque el tema es «muy delicado», dice también Pedro Crespo.

Ambos sindicatos esperan que en la constitución definitiva los tribunales –la OPE se celebra los días 22 y 23– estos queden ya depurados.