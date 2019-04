Cuatro rectores para la ULPGC: una odisea con un balance positivo

Regidor: «El valor de la universidad la mediría mirando hacia fuera: ¿cuántos egresados hay ahora trabajando en Canarias?

Rubio: «Al inicio había penurias, pero no importaba porque teníamos la comprensión, tolerancia y complicidad de la sociedad»

«Siempre recuerdo que cuando veíamos difícil desde la Politécnica la creación de la universidad por nuestra situación económica, Lizardo Martell me dijo ‘vamos a conseguirla y luego nos ocuparemos de la condición económica’. En aquel momento se trataba de poner cimientos y apuntalar algo para que no se cayese, cosa que hizo magníficamente luego Manolo Lobo», explica el primer rector de la ULPGC, catedrático de Física Aplicada.

Lobo: «La ULPGC es de las pocas universidades que tienen en su currículo haber nacido por una demanda social»

Regidor destaca de su gestión el campus de excelencia internacional, «un proyecto de envergadura que las dos universidades canarias hicimos solas, sin el apoyo del Gobierno». «Fuimos juntas pero diferenciándonos, nos definió en una de nuestras grandes capacidades, el área marina y marítima, y supuso una inyección económica importante», explica. El catedrático de Biología Celular se lamenta, sin embargo, de haber vivido lo peor de la crisis. «En 2007 cuando tomé posesión se suponía que éramos ricos y en 2008 éramos pobres como piojos, fue un golpe fatal al desarrollo de la ULPGC», relata Regidor. El Gobierno canario, entonces presidido por Paulino Rivero, canceló el contrato programa, lo que «fue un punto de inflexión». «Siempre se recorta primero en educación y creo que el Gobierno regional no ha sido plenamente consciente del valor de las universidades públicas canarias», añade con el asentimiento de sus tres contertulios. Regidor viaja a la erupción submarina de El Hierro de 2012 para ejemplificar su opinión: «Fue un acontecimiento extraordinario y a nuestra universidad, puntera en ciencias del mar, y a nuestros científicos se los marginó».

«En los diferentes gobiernos, la universidad se ha visto siempre como una hermana pobre; a veces se la ningunea porque los que están arriba no tienen ni idea de lo que es la universidad», añade Lobo. «En los últimos presupuestos regionales ni nos llamaron para hablar de lo que íbamos a tener...», dice Robaina, quien se lamenta de que el Ejecutivo actual no haya cerrado un modelo de financiación tras tres años de trabajo. Hablando de las relaciones «tensas e intensas» con el Gobierno, Lobo recuerda su amenaza de cerrar la ULPGC si no se equiparaba la inversión por alumno con la de La Laguna. «Siempre recordaré que Adán Martín, presidente del Gobierno, se levantó de la cama, porque estaba con la quimio, me llamó, empezamos a hablar y todo fue a mejor», dice.