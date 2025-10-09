Comisión parlamentaria, en directo: Poli Suárez responde a la exigencia de la Ley Canaria de Educación La Junta Directiva de la Asociación Educativa Educom Canarias informan de temas de interés

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 11:58 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

Vocales de la Junta Directiva de la Asociación Educativa Educom Canarias informan en la comisión de Educación del Parlamento regional sobre el trabajo que desarrollan.

En concreto, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, responde en comisión parlamentaria a cuestiones como si tiene previsto cumplir con la exigencia de la Ley Canaria de Educación de alcanzar el 5% de inversión con respecto al PIB en los próximos presupuestos autonómicos, entre otras.

Temas

Gobierno de Canarias