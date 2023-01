La consejera Armas sobre el proceso de estabilización docente: «No se puede cambiar nada»

La consejera de educación, Manuela Armas, reconoció ayer que el Gobierno canario «no puede hacer nada» para evitar que docentes de fuera del archipiélago compitan en el concurso de méritos en el proceso de estabilización iniciado en la enseñanza. Y es que aunque no tiene las cifras de cuantos docentes de fuera de las islas se han apuntado ya hay 34.600 personas inscritas para pugnar por una de las 3.948 plazas que se salen a concurso en las islas. Según los sindicatos, son números «inasumibles» y «escalofriantes» que apuntan a que una gran parte de los docentes interinos de las islas se quede fuera».La consejera recordó que el proceso de estabilización responde a una directiva europea para disminuir la interinidad y es de obligado cumplimiento. «Hemos sacado las plazas que teníamos que sacar. Es verdad que nosotros somos una comunidad atractiva, pero esperábamos más o menos ese número de inscripciones», dijo Armas.

Según el STEC, la cifra de inscritos supone «casi el triple del número de docentes interinos que cuentan con al menos un día de experiencia docente en Canarias a día de hoy», lo que perjudica al profesorado interino canario.

Manuela Armas, que visitó ayer el centro de formación profesional Tony Gallardo, en le barrio de La Isleta, en la capital grancanaria, abundó en que el Gobierno canario «no se puede hacer nada en absoluto» con respecto a este concurso de méritos. «Ofertamos unas plazas porque es obligatorio ofertarlas y todo el mundo tiene derecho a presentarse», recordó. El concurso de méritos tiene la particularidad de que las personas que tratan de acceder a una plaza solo deben inscribirse y presentar sus méritos puntuables, pero no hace falta ni trasladarse a la comunidad que oferta dichas plazas, ni hacer prueba alguna y pueden presentarse docentes de cualquier lugar de España.

«Hemos hecho todo lo que hemos podido. No hemos movido ni una cosa en la que no estuvieran de acuerdo los sindicatos. Siempre se ha hecho todo con ellos. Por eso tuvimos tantas mesas sectoriales y en ellas estuvieron los sindicatos para sacar las plazas que tenían que ser y aplicar el protocolo adecuado... Todo eso se hizo Nos pidieron que nos saliéramos de la coordinación general estatal para que tuviéramos unas fechas distintas, y lo hicimos. Todo lo que ha estado en nuestra mano lo hemos hecho y vamos a ver qué pasa». Cabe recordar que Canarias, efectivamente, ha sacado sus plazas y decidirá el concurso de méritos en una fecha diferente a la que lo hará el resto de comunidades. Y precisamente en esa diferencia temporal se fijó Manuela Armas para confiar en que finalmente la estabilización repercuta en el profesorado canario.

Elección de otros lugares

«Hay que darse cuenta de que muchas de las personas que se han inscrito en Canarias no lo han hecho solo en el concurso de méritos del archipiélago, sino que se han inscrito en todos sitios». En ese sentido, continuó la consejera, una vez que otras comunidades vayan resolviendo su concurso de méritos «se irán quedando en el lugar de preferencia de cada uno». Por eso, abundó, «yo espero que no afecte al profesorado canario, porque si no, no tendría mucho sentido la estabilización para nosotros. Espero que no afecte de manera grave a los interinos de Canarias», reiteró.

Además de esas 3.948 plazas a las que se accede por méritos y para las que no hay que hacer prueba alguna y ni siquiera personarse en las islas, hay 1.145 plazas que se sacarán a oposiciones extraordinarias entre este año y el próximo y para las que hay 27.539 personas inscritas.